El Mundial, de puntillas en las terrazas

En la mesa de la terraza de la calle Corrida en la que se sentaba ayer Pablo García con un grupo de amigas había tazas de chocolate caliente vacías, otras de café con leche y un gin tonic virgen. O sea, tónica a palo seco. Los respaldos de los asientos sostenían los abrigos y las más frioleras del grupo llevaban la cremallera subida hasta arriba para combatir la rasca gijonesa tan clásica de mediados de noviembre. A su lado, un gran plasma donde se veía un partido de fútbol.

Nadie viendo la escena diría que era una cita histórica. Nadie diría que era nada más y nada menos que el inicio del Mundial de Catar, que arrancó flojo en las terrazas gijonesas y con el volumen aún desactivado a la espera de que la España de Luis Enrique eche a andar en dos días. "No hay mucho ambiente futbolero por ahora", razonan en este grupo.

La escena narrada se dibujaba en una terraza de la calle Corrida. Este era uno de los pocos establecimientos con terraza que ayer se animó a echar el fútbol en la zona Centro. Por la Ruta de los Vinos, ni rastro del ambiente que se presume en una Copa del Mundo. Quizás la situación viene por lo atípico que es que una cita mundialista se juegue en invierno, quizás porque aún no se permite que las televisiones tengan el volumen prendido y muy seguro también por la poca enjundia de los equipos. Ni Catar ni Ecuador son potencias balompédicas de primer orden. Ni de segundo tampoco. "Seguramente, cuando empiece a jugar España la cosa irá a más", apunta Javi García, camarero de un local de la calle Corrida.

Por ahora, el volumen de las televisiones tiene que estar desactivado. Varios hosteleros expresaron en LA NUEVA ESPAÑA lo raro que se iba a hacer tener la televisión completamente callada a la hora de cantar los goles. El Ayuntamiento permitió al final darle voz al fútbol al menos durante los partidos en los que juegue España y en las semifinales y en la final, llegue o no llegue el combinado nacional. Todo ello siempre y cuando los hosteleros pongan el fútbol a "un volumen moderado". Otea, la patronal, apostó muy fuerte por este permiso y garantizó que "no iba a haber molestias".

"No tener sonido quitaría emoción", apunta Saray García, que ayer miraban de vez en cuando para el fútbol junto a Joel Domenec, Nuria Maeso y Pilar Andreu en la calle Corrida. Cerca de ellos una mesa formada por colombianos, un país que no está en Catar. "La verdad es que por ahora es como si no hubiera Mundial. A ver si la cosa remonta y ya que nuestra selección no juega por lo menos que gane España", comenta Eddy Vélez, uno de los jóvenes de la cuadrilla.

Ya en el paseo de Begoña en una terraza veía la primera parte del duelo inaugural José Antonio Rodríguez. "No se ve mucho espíritu mundialista de momento, pero aún queda tiempo", dice. El joven apuraba una caña y miraba lo que hacía el país anfitrión. No porque tuviera ningún familiar en Catar sino su gran apuesta es que los organizadores se alzarán con la Copa del Mundo al final de la cita. "He metido dos euros a su victoria", cuenta. Visto lo visto muchos petrodólares van a hacer falta para ver semejante milagro.