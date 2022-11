"Denise" se deja ver por el Cantábrico: así azotaban las olas en la playa de San Lorenzo

Como buen habitante de Cimadevilla a Emilio Herrero el mar le tiene marcado. Por eso ayer se puso la chaqueta, interrumpió el maratón de la serie "Santo" que estaba viendo con su novia en Netflix y se plantó en el Campo Valdés a hacer un directo de Instagram para transmitir al mundo las olas –llegaron hasta siete metros– descalabrándose contra el muro de San Lorenzo. No fue el único, muchos otros se acercaron a disfrutar del benigno show que dejó "Denise" en la costa gijonesa.

Un espectáculo el de las olas que obligó a precintar varias partes del paseo de San Lorenzo y también punta Lequerica para evitar sustos, pero, que más allá de la lluvia, no dejó incidentes reseñables. Sí muchas estampas espectaculares. Juanjo Delgado, un gijonés de toda la vida, sacó varias fotos al pie del colegio San Lorenzo. "Es un espectáculo", comentó. La agitada mañana llamó la atención de varios turistas. Anouck Vanderbrugghen y Kenny Heidrich, dos belgas que andan de vacaciones por Asturias, disfrutaron de lo lindo con el Cantábrico picado.

"It’s awesome", dijo la chica, que quiere decir que es maravilloso. Ella es fotógrafa y él surfero. "No está el día hoy para coger la tabla", dijo en inglés. Haciendo una vídeo llamada con su hermano colombiano estaba Johana Molano. También está de vacaciones, es de Colombia, del distrito Norte de Santander, que es interior. "Está el mar diferente, es muy bonito", comentó. Volviendo a Emilio Herrero, el joven de Cimadevilla bajó a ver las olas con su novia, Alicia Loredo, que es de Castiello y estaba ahí más por pasión vicaria. "No soy muy de olas, pero me ha encantado", zanjó.

Menos viento y lluvia que el lunes, pero el litoral sigue en alerta

El primer gran temporal del otoño, que se ha demorado hasta casi la recta final de la estación, empieza a despedirse después de volver a dejar ayer olas de hasta casi siete metros en la mar y en tierra lluvia y viento, pero menos que el lunes. Las rachas máximas no superaron los cien kilómetros por hora –la más fuerte dejó registrados 95 en Cabo Busto (Valdés)–; las precipitaciones no pasaron de los seis litros por metro cuadrado recogidos en San Antolín de Ibias. La borrasca se queda un rato, no obstante, en el mar, y todo el litoral del Principado permanecerá en alerta a lo largo de la jornada de hoy.