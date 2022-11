Una peluquera logra una indemnización tras quedar incapacitada por no ser operada

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha tenido que indemnizar con 30.000 euros a una gijonesa por la pérdida de calidad de vida y los daños morales que sufrió por no haberle practicado a tiempo una intervención quirúrgica para unirle un hueso de la cadera que se fracturó a raíz de una operación previa para implantarle una prótesis, en 2017. La mujer acabó con una incapacidad total para su profesión habitual, teniendo que cerrar la peluquería que regentaba en la calle Garcilaso de la Vega. La indemnización a la mujer, representada por el abogado Miguel Ángel Alonso Álvarez, ha sido fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La colocación de la prótesis se le hizo en Cruz Roja y el seguimiento se realizó en Cabueñes.

La rotura del hueso (el trocánter mayor, al que se sujetan músculos del glúteo) y su arrancamiento de la masa muscular se produjo a consecuencia de la intervención para colocarle la prótesis, pero no es por ese motivo por el que los tribunales condenan al Sespa. Los jueces entienden que la rotura no fue producto de una mala praxis médica y es un riesgo inherente a la operación de prótesis de cadera, que ocurre en cinco de cada cien intervenciones. Además, en la radiografía que se le hizo tras la operación no se apreció ninguna rotura ni ninguna fisura, pudiendo pasar inadvertida cualquier fisura en ese momento que dé lugar posteriormente a la fractura del hueso cuando el paciente se pone a caminar, según el perito designado por el juez.

La operación para colocarle la prótesis en la cadera derecha de la mujer se produjo el 17 de junio de 2017, cuando la mujer tenía 54 años, y el motivo por el que el Tribunal condena al Sespa a indemnizar a la paciente es porque los médicos optaron por esperar a ver si el hueso soldaba por si solo –algo que finalmente no sucedió– en vez de proceder a intervenirla inmediatamente para unirle ese hueso cuando se detectó la fractura al acudir a consulta médica para revisión al mes de haberse operado. "El problema surge cuando en esa revisión de 19 de julio de 2017 la paciente refiere dolor en región del trocánter mayor, y en la radiografía se aprecia separación del trocánter mayor, con fractura en la punta. La decisión de los facultativos fue la continuidad del proceso rehabilitador, sin optar, de forma más o menos urgente, por acudir a la intervención", dice el fallo.

Esa "perdida de oportunidad" por no haberle practicado de forma temprana la intervención para unirle el hueso fracturado es lo que valoraron los jueces para concederle el derecho a una indemnización. La decisión acabó provocando problemas para caminar a la mujer a la que una prueba médica reveló en 2019 una atrofia de la musculatura glútea. La mujer llevaba desde 2015 acudiendo a consultas de traumatología y reumatología por dolores en caderas, rodillas, tobillo, muñecas y región lumbar, hasta que en enero de 2017 se decidió colocarle una prótesis total en la cadera derecha. Tras un largo periodo de baja laboral, en mayo de 2019 le fue reconocida una incapacidad permanente total para su profesión habitual de peluquera.