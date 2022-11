El picudo rojo avanza ante la ley que impide medidas preventivas

Un insecto "peligroso y virulento" que actúa "como un vendaval". Así es el picudo rojo, el culpable de la plaga que ha obligado a talar las palmeras del parque de Contrueces al que dan nombre, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. Una especie "muy difícil de combatir" y contra la que no se puede actuar, según la normativa, hasta que no aparece. "Es complicado porque la ley impide medidas preventivas, solo a posteriori. Existe un insecticida, que funciona, pero a quince metros de altura no es fácil de aplicar", describe Juan Carlos Martínez, jefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento. No obstante, cuentan en esta área municipal con el asesoramiento de expertos fitosanitarios, y estudian emplear métodos de sensores y hasta auscultar con fonendos las palmeras canarias –a la que afecta este insecto– para ver si se escucha "el racarraca" del escarabajo. Al menos, defiende Martínez, en las otras zonas donde existe este tipo de arbolado, como los Jardines de la Reina y el parque del Cerillero, "no tenemos constancia de la presencia del picudo rojo".

El escarabajo, describe el experto de Parques y Jardines, actúa "comiendo la yema terminal, lo que impide el crecimiento y acaba matando al árbol". Según las estimaciones, en el concejo hay alrededor de las 4.000 palmeras, de las que unas 300 son municipales. "Las también en terrenos particulares, que si no nos avisan no podemos saberlo", reconoce. Martínez. El problema del picudo rojo afecta a las palmeras canarias, mientras que otro tipo de como las "washingtonias" (existen en el parque del Rinconín y los jardines de Romualdo Alvargonzález Lanquine, donde el San Agustín) están exentas del bicho. El objetivo en Contrueces con la tala que ha disgustado a muchos de los vecinos ha sido "eliminar el foco" de esta especie invasora que comenzó a manifestarse en la península a principios de los años noventa del pasado siglo. "El parque estaba infestado, ahí era imposible ya cualquier tratamiento o medida", reconoce el responsable del servicio tras detectar tanto en los troncos como en la corona de las palmares al picudo rojo. Pero el gran handicap con el que cuentan en Parques y Jardines es que los insecticidas solo pueden aplicarse "cuando el insecto se manifiesta", lo que reduce el éxito para salvar esas palmeras. ¿El motivo? "Son insectos de fertilidad grande y muy voraces; aunque en Canarias, por ejemplo, lograron eliminarlo", expone Martínez. Una especie invasora que llegó a la Península a principios de los noventa

De color rojizo y de entre dos y cinco centímetros, el escarabajo picudo rojo es una especie de coleóptero de la familia de los gorgojos que llegó a la península Ibérica en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado. Se sospecha, explica Juan Carlos Martínez, que su aparición coincidió aproximadamente con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que esta plaga devoró las palmeras de toda la zona de Levante. "Empezó por Cataluña y de ahí por abajo", explica el jefe del servicio de Parques y Jardines sobre esta especie incluida en 2013 en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras. Su llegada a Asturias, expone, se tuvo constancia en Pola de Siero, y a Gijón se sospecha "que entró por la carretera Carbonera". Se trata, resalta Juan Carlos Martínez, de un insecto "muy difícil de combatir", aunque en Canarias lo consiguieron erradicar.