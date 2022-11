La Federación de Vela del Principado prevé destinar 45.000 euros al cierre perimetral de la concesión de 3.163 m2 en el testero del espigón central de Fomento para actividades náuticas, más otra cantidad pendiente de presupuestar para el control de accesos, pero no acometerá esa inversión hasta que no haya ninguna duda sobre la adjudicación de ese terreno por parte del Puerto. Esa inversión depende de que el Ayuntamiento impugne o no en los tribunales la adjudicación, señaló ayer el presidente de la Federación de Vela, Marcelino Villanueva, ante el rechazo por parte del Puerto al recurso que presentó el Patronato Deportivo Municipal contra la adjudicación, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. El Patronato puede asumir la decisión o acudir al juzgado.

"Ya tenemos un presupuesto de una empresa para el cierre, pero si el Ayuntamiento interpone un contencioso, esperaremos a que se resuelva", explica Villanueva, quien ayer volvió a tender la mano al edil de deportes, José Ramón Tuero, para que el Ayuntamiento "se sume al proyecto" de la Federación para esa zona, "pero si prefiere ir en contra de la Federación y prefieren gastar el dinero de los gijoneses en los tribunales, que sigan hasta que cansen", añadió el presidente federativo, quien instó al edil a "que hable claro, diga si va a recurrir y el motivo para hacerlo de la mano de un club privado contra una federación autonómica", señaló en referencia a que el proyecto del Patronato para la varada de Fomento contaba con el respaldo del Club de Regatas. Respecto al planteamiento del Puerto de valorar tras la adjudicación qué bonificaciones o exenciones de tasas concede a la Federación de Vela, el presidente federativo señaló que "nosotros económicamente podemos asumir las dos circunstancias, que se aplique la ley de la forma más favorable o menos, pero todo el dinero que tengamos que destinar a tasas lo tendremos que dejar de destinar a promoción del deporte". Tras la reunión de hoy del Consejo de Administración del Puerto, en la que previsiblemente se rechazará el recurso del Patronato, Marcelino Villanueva espera que les pongan a su disposición la concesión en cuestión de días. Respecto al momento en el que la Federación iniciará las inversiones comprometidas en la misma para los 20 años de concesión, el presidente federativo insiste en que "la pelota está en el tejado de Tuero".