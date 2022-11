"Cuando un músico se venga arriba solo debe compararse con Bach y se le pasa"

La "P" de Moisés P. Sánchez (Madrid, 1979) es de Patricio. Es uno de los pianistas europeos más reconocidos del momento. Actúa hoy en el teatro Jovellanos, en Gijón, junto al contrabajo de Pablo Martín Caminero y las percusiones de Pablo Martín Jones ofreciendo un concierto en el que muestran su recreación de las quince Invenciones para teclado de Johann Sebastian Bach. La cita, a las 20.30 horas, la organiza la Sociedad Filarmónica de Gijón y forma parte del Jazz Gijón.

–¿Cómo entiende la música?

–Suelo decir una frase que no si será mía, porque seguro que alguien la ha dicho de otra manera. Para mí, música es música. Intento encontrar los lazos que nos unen, no los que nos separan. Entre la clásica y el jazz siempre ha habido diferencias pero eso no me importa. Yo toco música y trato de difuminar las barreras. Soy un músico inquieto, aventurero y buscador.

–¿Qué se va a encontrar la gente en el concierto de Gijón?

–Las Invenciones de Bach es un libreto por el que muchos pianistas pasamos. Un libro muy académico en los conservatorios. Es una reinvención de las invenciones a dos voces de Bach, un encargo de la Fundación Juan March de Miguel Marín, que terminó siendo disco de lanzamiento de su nuevo sello discográfico. Uso las Invenciones para mostrarme a través de ellas. Cada una tiene un estilo, un género, una manera de terminar las cosas. Es una música con la que lidié de muy pequeño.

–¿Hace falta ser un erudito para disfrutarlo?

–La música se puede disfrutar en cualquier momento, se tenga la formación que se tenga. Lo único que importa es el estado mental cuando se va a ver un concierto y lo que sepamos dar nosotros a la gente. No estoy en contra del conocimiento, pero hay que saber hacer buen uso. Conocer muchos nombres a veces es un impedimento para escuchar lo que está delante de ti. Como oyente eso tiene un peligro. No estoy en contra de entender de las cosas, pero sí de que se le diga a la gente que no se ha acercado a esta música, que no puede escucharla porque no entiende.

–Gijón es muy de jazz.

–Sí, estuve hace tiempo en una fundación que llevaba Eduardo García. Hace mucho que no voy, pero cuando he estado he notado un público cercano y encantador. Siempre fue una gozada tocar ahí. La última vez que estuve en Asturias fue en Avilés, en el Niemeyer, con Ara Malikian. El jazz me parece hoy inabarcable porque hay más propuestas que nunca y en España hay más talento que nunca.

–¿Llegó a tocar en Corea del Norte?

–Toqué porque iba en un espectáculo llamado "Champions on ice" (Campeones en el hielo) en el que iban los campeones del mundo de patinaje. Cuando no compiten hacen exhibiciones e hice con ellos giras por Japón y por Europa. Un día nos llamaron para ir a Corea del Norte para las celebraciones del cumpleaños del dictador Kim Jong-il, el padre del que está ahora, y fuimos allí con este espectáculo de patinaje. En uno de mis discos hay un tema que trata sobre la semana que pasamos en Corea del Norte. Ese viaje da para dos cafés. Es un lugar atroz, esperpéntico.

–Tiene una nominación a los Grammy. ¿Cómo lleva el reconocimiento?

–Cuando un músico se viene un poco arriba solo tiene que ponerse delante de la discografía de Bach y se le pasa rápido. Es bonito que te reconozcan el trabajo, porque es importante para desarrollar tu carrera, pero lo vivo con sencillez. No me hace sentir especial en el universo hacer lo que hago.