La Alcaldesa e IU afean al Gobierno rechazar las enmiendas del vial de Jove: «Es una pena»

Lejos de plegar velas, el gobierno local de Gijón redobló ayer su reivindicación para que el Gobierno central, de su mismo signo político, aumente las partidas presupuestarias para construir el vial de Jove, pese a que el miércoles el Congreso rechazó, con los votos de PSOE y Unidas Podemos entre otros, las enmiendas del PP y de Foro Asturias para que los 2 millones de euros consignados para la obra en el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2023 pasaran a 5 o a 10 millones. La propia alcaldesa, Ana González, hizo ayer un llamamiento a mantener la unidad de acción en una reivindicación que ha puesto de acuerdo a todas las fuerzas políticas de la ciudad. «Verdaderamente es una pena que el Congreso haya rechazado las enmiendas para ampliar la partida presupuestaria para el vial de Jove. Ante esta situación, lo que nos queda es seguir trabajando unidos todos los grupos políticos que integran la Corporación para conseguirlo», señaló ayer Ana González, quien en el pleno de octubre había tildado de «vergüenza» la partida destinada para la obra en los presupuestos estatales y abogó por intentar mejorarlo mediante enmiendas en el Congreso. Desde Izquierda Unida, por su parte, calificaron como «un profundo error» haber rechazado las enmiendas, dado que «debe garantizarse a 2027 el conjunto de la inversión», pronunció Aurelio Martín.

El sector empresarial, también se suma a las críticas del gobierno local y de toda la oposición. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón y consejero de El Musel, Félix Baragaño, indicó ayer que el rechazo a las enmiendas «supone una nueva e importante decepción, porque el vial de Jove es una infraestructura clave para Gijón, que a día de la fecha ya debiera de estar en funcionamiento y que supone vertebrar el tráfico de mercancía pesada en la zona oeste de la ciudad». «Es una infraestructura que ya debería estar hecha y no corresponden más retrasos ni dilaciones», señaló el presidente cameral.

Asetra, ante la confianza de Barbón en la Ministra: "Si no va en el Presupuesto, es un brindis al sol"

Por su parte, el presidente de la patronal de transporte de mercancías por carretera Asetra, Ovidio de la Roza, señaló que «llueve sobre mojado». «Llevamos 20 años con esta historia. Siempre dije que lo que no está en los presupuestos no sirve de nada, lo demás son buenas intenciones cuando no son anuncios para hacer callar a la gente», expuso, recordando que esa infraestructura es relevante para evitar contaminación en la zona Oeste y mejorar las conexiones terrestres de El Musel. De la Roza también se refirió a las palabras del presidente autonómico, Adrián Barbón, quien expresó su confianza en la promesa de la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien había dicho sobre los 73 millones de euros presupuestados entre 2023 y 2027 para una obra que costará unos 300, que esas partidas «son ampliables». De la Roza señaló: «Lo que no vaya en el Presupuesto son brindis al sol. Cuando tenemos a nuestro presidente diciendo que no tiene por qué dudar de la palabra de la Ministra, creo que en Asturias tenemos para escribir una enciclopedia entera respecto a la cantidad de promesas de ministros que se rompieron». Además, opina que la situación se debe a que «el peso político nuestro es el que es, los diputados que tenemos no pesan nada y el gobierno (regional) tampoco; los diputados que tenemos lo único que siguen son las consignas de sus partidos, no hay defensa de los intereses de Asturias».

La construcción del vial de Jove evitará el paso de 190.000 camiones al año por la avenida del Príncipe de Asturias. Además, permitirá que esta última vía se transforme en un bulevar. En 2005 se anunció que el vial de Jove, primero de los accesos a El Musel, estaría operativo en 2009. De momento sólo se cuenta con el proyecto, que tuvo que rehacerse al haber quedado desfasada la primera versión por cambios en la normativa de carreteras. La situación se analizará en una reunión del Consejo Social convocada para hoy.

La derecha carga contra "el ninguneo" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a Gijón

Los dos partidos que promovieron en el Congreso las enmiendas rechazadas (PP y Foro) también fueron contundentes. El portavoz municipal forista, Jesús Martínez Salvador, opinó ayer que en el rechazo de ambas «se ve claramente la nula presencia, la nula importancia y el nulo peso político que tienen los diputados asturianos de los partidos que conforman el gobierno», «un representante asturiano en las Cortes Generales, que lo han votado los asturianos, tiene que estar para defender los intereses de los asturianos y cuatro diputados asturianos han votado en contra de que se pueda aumentar la dotación para el vial de Jove», añadiendo que «ojalá Adriana Lastra, Sofía Castañón y el resto de diputados asturianos que han votado en contra fuera a la FAV a explicar por qué no votan a favor de que tenga más dinero el vial de Jove», considerando que esos diputados defienden los intereses del PSOE o de Podemos, no los de Asturias.

La portavoz del PP, Ángela Pumariega, argumentó por su parte que «el gobierno de Sánchez y el modelo socialista impuesto también en Asturias y en nuestra propia ciudad, se olvida y ningunea de manera continua las verdaderas necesidades de Gijón. Tenemos un equipo de gobierno que no consigue atraer fondos para la ciudad, pero tampoco son capaces de trasladar al Gobierno Central la importancia que el vial de Jove tiene para impulsar el desarrollo de una infraestructura básica».

Para el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, «estamos ante otro ninguneo e insulto a Gijón. Es una auténtica tomadura de pelo que se diga a los gijoneses que esos 2 millones son suficientes para este proyecto, que se modificará a posteriori. ¿De verdad tenemos que creernos qué se hará?, ¿lo mismo que se hizo con el plan de vías? Estamos cansados de buenas palabras y ningún hecho», considerando que lo que queda es «tomar las medidas que salieron de la reunión en la FAV para presionar al Ministerio de Transportes» llevando las protestas a Madrid. Sarasola también incluyó en el «ninguneo a Gijón» que el presidente autonómico, Adrián Barbón y el consejero del ramo, Alejandro Calvo, «consideran la partida suficiente y confían en que se actualice».

La portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, calificó de «una mala noticia para Gijón lo sucedido en el Congreso. El movimiento vecinal, los distintos agentes sociales y todos los grupos municipales hablaron de forma clara sobre lo inaceptable que es una partida de sólo dos millones y el calendario de ejecución planteado con una financiación insuficiente. Faltan al menos tres cuartas partes en este calendario para acabar el vial. Hay una petición unánime de toda la ciudad para que no sigamos siendo el vagón de cola en cuanto a infraestructuras» opinando que «hay que movilizarse para que esté reflejado en el presupuesto el dinero necesario» para la obra». «Corremos el riesgo de que suceda lo que sucedió al tirar el PSOE abajo el proyecto del plan de cías, gracias a eso ahora estamos sin financiación y sin estación; no puede suceder lo mismo con el vial de Jove. Por tanto, exigimos una solución que tiene que llegar, no en años, sino en los próximos días», añadió Laura Tuero.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, defendió que «se trata de un ejemplo más de la hipocresía de los socialistas que están, tanto en el gobierno municipal, como en el regional y en el gobierno de la nación», opinando que el gobierno central niega esos fondos a Gijón para destinarlos a territorios de los partidos nacionalistas e independentistas cuyos votos necesita.

El Consejo Social, hoy

Que el Gobierno cumpla con este compromiso adquirido hace más de 17 años con Gijón es también uno de los caballos de batalla de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), cuyo presidente, Manuel Cañete, señaló ayer ante el rechazo de las enmiendas de PP y Foro que «este es un tema que había que haber trabajado con tiempo y que, sobre todo, debería de haber contado con el respeto y la preocupación del gobierno central por las obras en Asturias. Obras que llevan años esperando por avanzar realmente y seguimos en las mismas. Ha fallado un proceso claro de ponerse de acuerdo, de que los diputados y diputadas asturianas entiendan cuál es el interés, que no es en este caso defender los presupuestos del gobierno central de Madrid, sino defender los intereses de Asturias y en este caso de Gijón», añadiendo ante la confianza depositada en la Ministra por Barbón que «lo que queremos saber es si se está haciendo algo para que eso ocurra (actualización de lo presupuestado para ejecutar en su totalidad el proyecto). Nosotros no nos conformamos con la partida, porque el Ayuntamiento en pleno ha considerado que era escasa, porque la ciudadanía ha considerado que es escasa y de nuevo se ha demostrado a quién se representa en Madrid y desde luego no es al interés de los asturianos».