"Mi labor como arcipreste será acompañar, como uno más al servicio de nuestra iglesia"

Con la reordenación de los arciprestazgos desde el Arzobispado de Oviedo, reduciendo su número de los catorce que hasta ahora existían a doce, el párroco de San Nicolás de Bari, en El Coto, Iván González Collado (Oviedo, 1965), tomará las riendas del arciprestazgo de Gijón, como ayer desveló LA NUEVA ESPAÑA, un territorio muy amplio y con medio centenar de parroquias entre la zona urbana y la rural. Asume el reto, reemplazando al claretiano Juan Lozano, con ilusión y responsabilidad en medio de un proceso de transformación que tiene en las unidades pastorales su principal reto organizativo.

–¿Cómo acoge este nombramiento del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes?

–Por una parte, con agradecimiento por haberme escogido y también con cierto temor porque implica una gran responsabilidad. Es una zona amplia, con muchas parroquias, pero la labor del arcipreste no es tanto ejecutiva como de coordinación, acompañamiento y de servicio hacia los compañeros. Seré uno más al servicio de nuestra iglesia.

–¿Es su primer cargo de este tipo de responsabilidad?

–Fui arcipreste de Fresno en dos etapas, entre 2004 y 2010 y entre 2016 y 2019. Ese año, en el mes de septiembre, fue cuando llegué a San Nicolás de Bari como párroco para sustituir a Fernando Fueyo.

–Llegar después de Fernando Fueyo, fallecido el pasado mes de junio, ¿fue un gran reto para usted?

–Fernando Fueyo fue un sacerdote extraordinario. Por sus problemas de salud al final se tuvo que acabar jubilando, pero el ánimo lo mantuvo intacto hasta el final. Fue una persona que naturalmente dejó una gran huella tanto en El Coto como en todo Gijón. Fue el gran motor de esta parroquia de San Nicolás, la puso él en marcha y construyó la nueva iglesia. Es un recuerdo inolvidable para todos.

–Desde que se ordenó sacerdote, siempre ha estado en Asturias.

–Soy natural de Oviedo y me ordené sacerdote en 1990, a los 25 años. Primero estuve como diácono en parroquias de los concejos de Cangas de Onís y Parres. Después me trasladaron a Gijón en 1996 como coadjutor, con José Luis Martínez, otro buen sacerdote. Luego me fui al concejo de Salas, donde me ocupé de doce parroquias, en la zona rural, hasta que me destinaron al barrio de El Coto.

–Al poco de llegar a San Nicolás llegó la pandemia.

–Me tocó el coronavirus y eso paralizó mucho los trabajos. Fue una etapa difícil.

–¿Ahora son muchos los retos por delante?

–Retos son los de siempre. Todos estamos más o menos igual, en las mismas dificultades y los mismos planes, porque no somos unas islas independientes.

–¿Y cuáles son esos planes para el arciprestazgo de Gijón?

–Tenemos por delante las unidades pastorales, que están en marcha. También son retos el tema de los jóvenes, para atraerlos. Eso es común a todas las parroquias, igual que la atención a las personas con necesidades. En realidad, es lo de siempre de nuestra misión. No tenemos otros objetivos.