"En el jazz estamos pequeños artesanos que nos dedicamos a experimentar"

La trompetista y saxofonista Andrea Motis (Barcelona, 1995) estará esta noche en el teatro Jovellanos (20.30 horas) en el V Ciclo Jazz Gijón. Actuará para presentar su último trabajo junto a sus compañeros Christoph Mallinger (violín, mandolina y guitarra), Arecio Smith (teclados), Pedro Campos (bajo eléctrico) y Miguel Asensio (batería). Motis, cantante, compositora, trompetista y saxofonista, es considerada una de las artistas de jazz españolas de mayor proyección internacional. Una circunstancia que le permite analizar la situación actual de este género musical.

–Llega a Gijón Jazz con "Loopholes", su nuevo proyecto. ¿En qué consiste?

–Es jazz fusionado con funk y hip-hop. Tiene mucha improvisación, pero también soul y música más bailable, y quizás más reconocible para el público que no esté tan habituado al jazz. Es muy interesante.

–¿Cómo surgió?

–En la Costa Oeste de Estados Unidos. Allí hay un poco de movimiento de ese estilo y es en lo que me he inspirado para hacer la música de este disco, que podrá oír el público de Gijón del teatro Jovellanos en este concierto.

–¿De dónde le viene su pasión por el jazz?

–Hace 17 años empecé a dar clases con mi profesor Joan Chamorro. Aprendí repertorio y escuché mis primeras canciones de jazz, de un jazz más clásico y tradicional, y de ahí pasé al swing y otros géneros más modernos. Aprendí y me enganchó.

–¿Qué fue lo que llenó de este género musical?

–El jazz más antiguo es muy bailable. Tenemos referentes en películas y en los dibujos animados. Era la música popular de hace años, y eso junto a que es muy bailable, lo hacen muy apetecible. Me enganchó eso y que es muy melódico y tiene ritmo.

–¿Hay muchos prejuicios en torno a este tipo de música?

–Aunque el jazz no haya sido una gran moda en España, no deja de ser como una visita cultural. Te permite descubrir un mundo de posibilidades sonoras con la que quizás conectes y no lo sabías. Esto es muy bonito. Escuchar algo, esperando sorprenderte, es algo muy beneficioso.

–¿Por qué cuesta tanto que cale entre el público?

–Al final en la calle suenan siempre los éxitos de moda, nos incitan a que escuchemos todo el mundo lo mismo. La riqueza está en los pequeños artesanos, y en la música, como en este caso los que nos dedicamos al jazz, estamos esos pequeños artesanos que no pertenecemos a la gran industria y nos dedicamos a experimentar y hacer cosas originales.

–¿Qué importancia tiene que haya festivales como el de Gijón para dar visibilidad al jazz?

–En Gijón ya estuve alguna vez. Los festivales y todo lo que tiene que ver con el jazz depende de aficionados y apasionados, porque realmente no es un negocio para hacer dinero, pero a pesar de eso hay bastantes festivales de jazz en España. Estoy feliz cada vez que puedo participar en uno de ellos, como el caso de Gijón, que ya se han vendido muchas entradas. Aunque no sea una música súper de moda, sí que tiene buena acogida.

–Su hermana también actúa en Gijón, en una actividad alternativa. ¿Qué significa para su entorno familiar la música?

–Mis padres no son profesionales, pero sí han sido aficionados a escuchar diferentes estilos. Nos animaron a estudiar música. Siempre dieron mucha relevancia al arte.