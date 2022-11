La Junta Local de Seguridad por la oleada de robos solo espera fecha

El Ayuntamiento de Gijón lleva ya "más de diez días" de trámites para intentar encontrar una fecha para convocar la Junta Local de Seguridad ante la oleada de robos que están sufriendo los vecinos de la zona rural, en especial en Castiello, Somió, Cabueñes y Deva, en los últimos meses. Las fuentes consultadas explican a este periódico que el retraso está en la dificultad de cuadrar las agendas, pues a esta junta, que se convoca de forma extraordinaria, acuden representantes de los tres cuerpos policiales (Guardia Civil, Policía Nacional y Local), la propia Alcaldesa, concejales de la oposición y también Delegación de Gobierno, entre otros. No obstante, el retraso en lograr reunir a la junta local ha despertado también las reticencias de los vecinos afectados por estos hechos violentos. De hecho, hoy mismo volverán a concentrarse en la plaza del Curullu los vecinos de Castiello.

El refuerzo policial, coordinado, es cada vez más visible en la zona, pero también son varios los vehículos camuflados que aguardan movimientos para intentar atrapar a los autores de estos robos, difíciles de esclarecer y, sobre todo, complicado de lograr que los responsables acaben siendo condenados por los hechos cometidos.

A la espera de algún arresto, y ante el silencio de la administración a sus exigencias de instalar cámaras de videovigilancia como medida disuasoria, los vecinos de la parroquia de Castiello, una de las más afectadas, volverá hoy sábado a concentrarse para exigir medidas. "Esta concentración está convocada exclusivamente por los vecinos, no por ninguna asociación ni por ningún partido, que ahora se están sumando. Somos los propios vecinos, los mismos que llevamos desde noviembre del año pasado sufriendo robos en nuestras casas sin que nadie nos haya hecho caso", señala Juan Carlos Cueto, uno de los vecinos convocantes.

Denuncian en Castiello, además, que esta oleada no es reciente, pero que nunca se han tomado medidas a pesar de sus insistencias. "Nadie nos escuchó, pero ya va siendo hora de que nos hagan caso, pero si no hay voluntad política pues seguiremos", añade Cueto, que ve "un escándalo" que aún no se haya convocado la junta local.

Juan Carlos Cueto, en compañía del presidente de la asociación de vecinos, José María Rubiera, tuvieron ayer una reunión representantes del grupo municipal de Foro. Al término de ese encuentro, el portavoz forista exigió a la Alcakdesa que convoque "de manera inmediata" una sesión de la Junta Local de Seguridad, "incluyendo en el orden del día dichos robos, para que se adopten de manera coordinada con otras administraciones medidas permanentes contra este tipo de actos delictivos, más allá de las que provisionales que haya que tomar con carácter inmediato". "También pedimos que se inicien los trámites oportunos para la colocación de las cámaras de seguridad y, hasta que estén instaladas, se disponga de un dispositivo de policial local especial que vigile la zona rural; así como establecer un protocolo de actuación y comunicación entre los vecinos de la zona rural y los responsables de seguridad municipales", apuntó Martínez Salvador. Y añadió: "Falta voluntad política en este gobierno; la zona rural sigue abandonada y desprotegida cuando el Ayuntamiento ha de velar por todos los ciudadanos".