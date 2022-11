"Solo Madrid supera el sistema de galerismo tan fuerte que hay en Asturias"

Diana Llamazares González (Gijón, 1980) acaba de ser nombrada presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias. Con experiencia en el sector desde 2005, primero junto a su madre, y en solitario desde 2021, transmite en qué situación se encuentra el sector en Asturias y los retos para el futuro.

–¿Por qué decide dar el paso?

–Guillermina Caicoya había trasladado su intención de no renovar en el cargo. En la última asamblea los compañeros de otras galerías me animaron. No era algo que tuviese en mente. Pero lo pensé y me decidí. Estoy con muchas ganas y responsabilidad. El reto es muy ilusionante.

–¿Cuántos asociados tienen?

–Hace tres años éramos 16 galerías, ahora nos hemos quedado en 12. Este año lo ha dejado "Octógono" y en un mes hará lo mismo "Cornión", el primero por problemas de salud y el segundo por jubilación, y hay que estar agradecidos por sus 42 años de dedicación.

–¿Es optimista con el futuro?

–El galerismo es una profesión arriesgada, pero soy optimista. En los últimos años hemos tenido varias crisis, pero la actividad no ha parado. Eso nos reta a arriesgar más, a profesionalizarnos.

–¿De qué salud goza el galerismo en Asturias?

–Lo bueno que tenemos en Asturias y de lo que podemos presumir a nivel nacional es que el sistema del galerismo aquí es muy fuerte. Solo Madrid lo supera. Pocas comunidades pueden presumir de tener unas galerías con tanta actividad, visibilidad y trayectoria nacional e internacional. Asturias siempre ha sido una comunidad con mucha actividad en las artes plásticas.

–Decía tras su nombramiento que el primer objetivo que se marcan es visibilizar las galerías. ¿Cómo se consigue?

–No se trata solo de visibilizar la galería como una plataforma de difusión cultural y gratuita que impulsa las artes plásticas. Lo positivo es que cada vez accede más público joven a las galerías. Por eso, otro de los retos que tenemos ahora es incentivar a esa gente joven a que empiece a coleccionar. Porque hay pocas cosas que produzcan mayor bienestar que convivir con el arte.

–¿Y algún reto más?

–Junto a incentivar a la gente a que coleccione, está implicar a las empresas y plantear proyectos de colaboración con la administración. Participamos en las convocatorias de ayudas al sector, no tenemos queja. Muchas veces pecamos en no plantear nuevos proyectos, de no tener esas ideas para llevar a cabo en conjunto. Estoy convencida de que en la administración nos acogerían para colaborar juntos. Más que reivindicar, hay que plantear proyectos de colaboraciones muy ilusionantes, para que salgan adelante.

–¿Cómo implicar a empresas?

–A veces estamos entre el mundo de la cultura y la empresa. Por eso es importante implicar al mundo de la empresa. Podemos hacer colaboraciones que salgan adelante y que tengan una importancia considerable. Ideas hay muchos, lo difícil es ejecutarlas. Hay que empezar por pequeñas acciones, que puedan acabar en un gran proyecto.

–¿Por qué la figura de los galeristas es necesaria?

–Los galeristas somos un agente fundamental en el sector cultural y de las artes. Servimos como trampolín cultural muchas veces para los artistas. Lo de visibilizar me refería más a la profesión, que es algo que no enseñan en las carreras. Nuestra profesión es un eje fundamental para que el mundo de las artes plásticas continúe funcionando.

–¿Cuál es el momento actual de consumo y ventas?

–La crisis de la pandemia nos sirvió para darnos cuenta de que no podemos vivir sin cultura. A pesar de que tenían que haber sido años malos, nuestro sector se vio beneficiado. A nivel de consumo ha sido excepcional. Y a nivel de ventas nos estamos manteniendo, porque dinero sigue habiendo y no se necesita mucho para comprar obras de arte. Las herramientas digitales han servido para demostrar que se tiene acceso fácil a las galerías, y ver que somos muy flexibles a la hora de facilitar una venta. Solo queda quitar el miedo a preguntar.