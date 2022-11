La moda más joven se muestra en Laboral

Telas naturales y de calidad, capaces de combinar el estilo y la tendencia con un compromiso con las prácticas sociales y ambientales. Esa es la propuesta que presentó Camilla Nardiello y que se alzó con el primer puesto en el XVI Certamen de Jóvenes de Diseñadores, que organiza la Asociación de Diseño y Moda de Asturias (ADYMO), y que se celebró ayer por la tarde en Gijón, en Laboral Centro de Arte, en una cita con una notable presencia de público que disfrutó descubriendo las propuestas de las nueve finalistas que mostraron ayer sus diseños, seis de ellos exclusivos.

"Capsule Colection" es el nombre de la línea que mostró Nardiello, de origen italiano, y que con un enfoque "ecorresponsable" buscó "defender la cultura local y la calidad de sus productos", con el objetivo de "marcar la diferencia, proponiendo tejidos originales y versátiles", detalló la diseñadora en su presentación.

Modelos profesionales lucieron los vestidos propuestos por las jóvenes diseñadoras asturianas que participaron en esta edición. Junto a la citada Camilla Nardiello estuvieron Ángela Antuña con su propuesta "Lágrimas de mar", Covadonga Ramos con "Art Gallery", Claudia Álvarez con "Meine Marlene"; María Rubiera con "Cuerpos hostiles"; Patricia San Martín con "Lothians", Pía Menéndez-Graíño con "Quetzal", Sara Arniella con "Perlora tendencia en el olvido" y Sherezade Grana con "Beta".

"Es la primera vez que participo en un certamen, estoy segura con mi colección, pero a la vez nerviosa", indicó la ovetense Pía Menéndez-Graiño, que añadió que "cumplo mi sueño, no es nada temerario entrar en este mundo, si quieres algo y te esfuerzas lo consigues al 100%". En su caso su colección incluía "mucho esmoquin, porque busco la temporalidad de las prendas, me encantaría que el día de mañana si alguien compra una prenda mía la pueda heredar su hija". También debutante en la cita fue la praviana, que se inspiró en la ciudad de vacaciones de Perlora. "Me inspiré en los años sesenta, en los veranos que se vivían ahí y como las familias disfrutan de Perlora como sitio de ocio y descanso, reflejo un poco ese colorido que había", reconoció.

Teresa Laso, presidenta de Adymo, destacó sobre esta edición del certamen que hubo "mucha creatividad, innovación e inspiración" y recalcó la importancia de apostar por el talento asturiano: "Hay que darles visibilidad y creer en ellos, especialmente mucho más en lo nuestro, porque es gente que quiere triunfar aquí y hay hueco para que lo consigan".