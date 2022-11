Pastor de pocas palabras y muchas obras

Con una iglesia totalmente abarrotada, arropado por trece sacerdotes, y en presencia del añorado Fernando Fueyo, Iván González Collado (Oviedo, 1965) tomó posesión como párroco de San Nicolás de Bari en una emotiva ceremonia. Ese día, 21 de septiembre de 2019, sábado, comenzaba este religioso de carácter noble y discreto un duro reto para dar continuidad a la labor desempeñada por una persona que, a todas luces, ha dejado una huella indeleble tanto en el barrio de El Coto como en todo Gijón. "Mis primeras palabras son de agradecimiento a Fernando, por su disponibilidad y acogida tanto a mi como a mi madre, Carmen, y por su entrañable cercanía. Os pido ayuda y colaboración a todos para conocer la realidad parroquial, y también perdón porque me equivocaré en muchas cosas al principio". Ese fue el saludo de aquel día a unos feligreses que, entre lágrimas, agradecían la labor a Fueyo y daban la bienvenida a su nuevo pastor, que acaba de convertirse en el arcipreste de Gijón.

González Collado, hijo de Iván González González y Carmen Collado Fanjul, "Pajarín", ambos fallecidos, asume esta nueva etapa de coordinación y acompañamiento con una mezcla de sensaciones. Por un lado, con agradecimiento al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, "por haberme escogido", pero también "con cierto temor porque implica una gran responsabilidad", como desveló el propio religioso a LA NUEVA ESPAÑA el día de su nombramiento oficial. Son medio centenar de parroquias entre zona rural y urbana dentro de un arciprestazgo que hasta ahora estuvo en manos del misionero claretiano Juan Lozano. Un relevo natural, como periódicamente realiza el Arzobispado, que ahora le deja por delante la difícil tarea de poner en marcha y consolidar las unidades pastorales.

Quienes conocen a Iván González Collado saben que no escatimará en esfuerzo para lograr los retos comunes de la iglesia, tanto en lo que se refiere a atraer jóvenes al templo como el acompañamiento a los desfavorecidos, entre otras prioridades. "Es de los que trabaja mucho y bien, pero sin hacer ruido ni buscar notoriedad, porque es un hombre muy discreto", coinciden sus compañeros párrocos.

Esa discreción la percibieron desde su ingreso en el Seminario de Oviedo en 1990, cuando tenía 25 años. "Se presentó como un chaval tímido, pero siempre muy correcto y excesivamente disciplinado. Muy buen estudiante y también deportista", recuerdan quienes estuvieron presentes en aquella etapa. Así las cosas, tras ordenarse como sacerdote, tuvo en los concejos de Cangas de Onís y Parres sus primeros destinos. Tras un breve paso por la parroquia de Ventanielles, como diácono, llegó luego, como sacerdote, a Triongo, Margolles y Cayarga. Fue en 1996 cuando aterrizó por primera vez en Gijón, como coadjutor en la iglesia de San José y de la mano del recordado José Luis Martínez, "el cura Buenu", como recuerda una placa en el templo. En esa etapa, desempeñó González Collado una notable labor a cargo de la pastoral juvenil, entre otras ocupaciones.

A las puertas del cambio de siglo, el religioso puso rumbo al concejo de Salas, un territorio que ha marcado buena parte de su ministerio sacerdotal. Doce fueron las parroquias rurales que atendió. "Un territorio pastoral donde a veces hacíamos misas para cinco personas, o que incluso no había porque no iba gente", reconocía el propio González Collado. Durante esas casi dos décadas en Salas ocupó la responsabilidad de asumir el arciprestazgo de Fresno. Lo hizo en dos etapas, entre 2004 y 2010 y, después, entre 2016 y 2019. Fue ese último año en el que, ante los problemas de salud que ya aquejaba Fernando Fueyo, cuando puso rumbo de nuevo a Gijón. Así las cosas, se despidió de la colegiata de Santa María la Mayor con una misa, y del resto de las once parroquias rurales que atendía, para mudarse en compañía de su madre hasta San Nicolás de Bari. "Siempre fue una persona muy cariñosa con ella, estaba siempre muy pendiente de ella", recuerdan de González Collado, que perdió a su madre el pasado año.

El recibimiento en El Coto fue en loor de multitudes. Juan lozano, su predecesor, le entregó las llaves del templo, mientras que Fernando Fueyo le impuso la casulla verde, dado que la ceremonia, en septiembre, se enmarcó en el tiempo ordinario del año litúrgico. "Espero que le deis el mismo cariño que me disteis a mí", pronunció Fueyo en aquella ceremonia ante la atenta mirada de San Nicolás. "Lo primero es estar cerca de la gente. De ahí sale todo lo demás" fue el consejo de Fueyo. Desde entonces, Iván González ha tomado las riendas de una parroquia tremendamente activa. A pesar de ser una persona "parca en palabras y a la que le cuesta soltarse en las relaciones personales", afirman sus allegados, eso no le ha impedido, resaltan también, "caer bien en El Coto" y aclimatarse al nuevo entorno. Y lo ha logrado gracias a que también "es una persona responsable, muy noble y asequible".

La labor no ha sido sencilla, porque al poco de su llegada comenzó la pandemia sanitaria, que además de trastocar el día a día durante mucho tiempo ha dejado muchos efectos colaterales a los que hacer frente. Además de párroco, también colaboraba en la comisión de catequesis familiar en el arciprestazgo de Gijón, un punto de encuentro donde se organizan convivencias paras las familias y otros programas como "sembradores de estrellas" para fortalecer la comunidad. Ahora asume el reto como arcipreste y sus compañeros tienen claro que seguirá trabajando con la misma "implicación y discreción" para fortalecer la misión católica. Lo hará, claro está, con la ayuda y bajo la atenta mirada de San Nicolás.