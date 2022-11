La plaza Mayor volverá a quedarse este año sin la tradicional fiesta de Nochevieja

Ni uvas, ni cotillón, ni música en directo. La Plaza Mayor de Gijón no recuperará la fiesta de Nochevieja para despedir el 2022. Los tres locales hosteleros que se encargaron de su organización en las últimas ediciones (La Botica Indiana, el Hotel Asturias y el restaurante La Galana) han tomado la decisión de no dar continuidad a la fiesta al no contar, según indican, con el respaldo municipal. "Si cogemos como referencia los últimos años en los que la hemos organizado, el Ayuntamiento de Gijón ya se había puesto en contacto con nosotros a principios de noviembre para comenzar a abordar todos los trámites necesarios. Nuestra percepción es que no les interesa que se siga haciendo", desgranan algunos de los responsables de estos locales.

El motivo de esta afirmación reside en algunas "trabas administrativas" que tuvieron que sortear para hacer realidad la última edición celebrada. "Tuvimos que afrontar un recorte horario y desde el Consistorio se pusieron muchos inconvenientes para la instalación de las barras exteriores que instalábamos para servir la bebida, que para generar ingresos son fundamentales", ahondan los hosteleros. En otras ediciones previas, habían conseguido "sin mayor inconveniente" permisos en relación con el ruido, el horario nocturno, seguro en caso de accidente... En ese sentido lamentan perder "un día marcado en el calendario" para sus ingresos". "No hubiésemos tenido ningún inconveniente en mantener esta iniciativa. Era una propuesta que beneficiaba a la ciudadanía y les permitía brindar por el año nuevo con buen ambiente y sin necesidad de pagar por una fiesta privada", zanjan los profesionales. Esta celebración tuvo lugar por última vez en 2019, pocos meses antes del comienzo de la pandemia. Desde entonces, la situación sanitaria había impedido que se pusiese encima de la mesa su retorno por el riesgo de contagio. Sin embargo, no se retomará finalmente esta Navidad a pesar de la situación epidemiológica en la región está controlada. La Nochevieja en la Plaza Mayor congregaba a miles de personas en los últimos años previos a la pandemia. Su éxito también iba acompañado de polémica. El Ayuntamiento defendió en varias ocasiones este acto ante las críticas que lo calificaban como "botellón". En 2019, los trabajadores de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) recogieron un total de cinco toneladas de basura sembrada por el suelo de la plaza y otras zonas de Cimadevilla.