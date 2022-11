"Todos los autores en un momento determinado de su vida escriben poesía erótica"

José Manuel Vivas (Badajoz, 1958) es el nuevo premio "Cálamo" de poesía erótica, que entrega la Sociedad Cultural Gesto. Experto en comunicación, diseño web e ilustración gráfica, le picó el gusanillo de la escritura y desde entonces no ha parado: tiene publicados 15 poemarios y ha obtenido varios premios y reconocimientos literarios. El premio "Cálamo" en su trigésimo séptima edición lo ha conseguido con "Estuarios", una obra en la que se ofrece "un dibujo dentro de las relaciones de pareja, del placer y el miedo, de las ganas de estar con una persona y a la vez el miedo a perderlo".

–¿Por qué empezó a escribir?

–De pequeño era bastante fantasioso y me gustaba contar cuentos. Pero el momento clave llegó cuando descubrí a Miguel Hernández con la música de Serrat. Me afectó bastante, me quedó marcado aquello tan bonito. Lo primero que hice nada más que ahorré un poco fue comprarme un libro de Miguel Hernández. Y a partir de ahí fue descubriendo a Machado, Cernuda y la Generación del 27. Eso me llevó a querer escribir y contar todo eso en verso. Pero lo guardé todo en un cajón, hasta que con 20 y pocos años me animé a lanzarme a esa aventura de si se podía publicar.

–¿Queda mucho por desempolvar?

Hay mucho todavía por esos cajones informáticos, porque ahora está todo en el ordenador. De vez en cuando vuelvo a ello, rescato algún problema que me viene bien. Hay mucho material.

–¿Qué le inspira?

–La poesía actual me marcan la forma y los métodos, si es más realista o más cercana a lo cotidiano. Ángel González o Luis García Montero son dos personas importantes que me marcan. Pero me gusta descubrir siempre cosas nuevas.

–¿Está en peligro la poesía?

–Tengo sensaciones contradictorias. El auge de la poesía, entre comillas, hace que haya cosas bien escritas, pero que le faltan ritmo, cadencia y otras cuestiones para ser poesía. Es lo que llamo poesía renacida. Eso está provocando que haya jóvenes que escriban para descubrir si es algo que le gusta, y me satisface. Pero el problema es que veo demasiada gente escribiendo poesía, y el abuso tampoco es bueno si no hay calidad detrás. Y sobre la situación actual tengo claro que la poesía no va a morir, como se pensaba hace 20 años, cuando se asociaba a algo muy elitista.

–Decía tras hacerse oficial el fallo del premio "Cálamo", que lo apreciaba, porque ya se había presentado en alguna otra ocasión. ¿Qué importancia tiene este reconocimiento?

–Cuando hubo ese bache de hace dos décadas se perdieron muchos premios. Pero ahora han vuelto a surgir muchísimos premios de poesía, como de cuentos infantiles, y en ese aspecto se reconoce ahora hasta la poesía social o la religiosa. El premio “cálamo” es interesante, lo he seguido varios años, y he intentado presentarme, porque me parece interesante que se presenten premios para ciertos tipos de escritura. Se genera un archivo de posibilidades.

–La poesía erótica, ¿qué tiene de especial?

–La poesía que se escribe siempre de una forma o modelo ronda alrededor del erotismo puede tener muchísimos significados. Todos los autores en un momento determinado escriben poesía erótica, que no es pornografía, es una poesía con belleza. Conozco libros, que no son de poesía erótica, pero tiene parte de ese tono, porque entre otras cosas se habla mucho del amor en la poesía, y los poetas no descubrimos tampoco mucho de lo que se puede hablar. Pero actualmente aparece en todas partes.