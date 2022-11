"No ha habido solicitud", dice Divertia sobre la Nochevieja en la plaza Mayor

Campanadas sí, pero fiesta no. La gerente de la empresa municipal Divertia, encargada de los Festejos en Gijón y de buena parte de la programación Navideña, defendió ayer que no les había llegado, ni a ellos ni al Ayuntamiento, "ninguna solicitud de permisos para la realización" de la fiesta de Nochevieja, "así como tampoco se ha solicitado reunión alguna para tratar el tema". Con estas palabras salía ayer al paso Lara Martínez ante las críticas de los hosteleros de la plaza Mayor que hasta 2019 habían organizado la tradicional fiesta de Fin de Año, pero que en esta ocasión (además de los dos años de pandemia) habían desistido de repetir el evento al encontrarse con que no contaban con respaldo municipal. "El Ayuntamiento no ha mostrado ningún interés", explicaban los hosteleros, ayer, a LA NUEVA ESPAÑA.

Los establecimientos que anteriormente organizaban esta cita, con escenario, música, cotillón y barras exteriores para servir las bebidas, son La Botica Indiana, el Hotel Asturias y el restaurante La Galana. Fueron las "trabas de la administración", ya en las últimas ediciones, lo que ha provocado que este año no tengan previsto recuperar la celebración, que congregaba todos los años a cientos de personas. "No hubiésemos tenido ningún inconveniente en mantener esta iniciativa. Era una propuesta que beneficiaba a la ciudadanía y les permitía brindar por el año nuevo con buen ambiente y sin necesidad de pagar por una fiesta privada", argumentaban ayer los hosteleros promotores. Desde Divertia reflexionaban ayer, por voz de Lara Martínez, "la celebración de la fiesta de Nochevieja lleva años de mano de unos pocos hosteleros, a pesar de algunas críticas". Y añadía: "Habrá campanadas y todos los establecimientos hosteleros de la ciudad abiertos para proporcionar la diversión que caracteriza a un día tan señalado como es la Nochevieja". Falta por saber cómo sonarán las doce campanadas en la plaza Mayor. La empresa municipal, además, presentará esta semana toda la programación navideña para los próximos días. Además de los mercados Menax y Arte Gijón, se prevén una serie de actividades muy en línea con la programación del año pasado. La cabalgata saldrá de Viesques y la pista de hielo ya está terminándose de instalar en el parque del "solarón". El día 2 de diciembre, viernes, se encenderán todas las luces y adornos navideños.