"Los jóvenes prefieren estar en TikTok en vez de disfrutar de un coro"

Los miembros del Orfeón del Cultura Covadonga tuvieron el privilegio de disfrutar de un taller magistral dirigido por Lorenzo Ramos, uno de los directores más prestigiosos del país, con motivo de la primera edición del Otoño Coral del Orfeón. "Acercarse a estas iniciativas es enriquecedor. A nivel profesional, la crisis ha golpeado enormemente a la música clásica y es muy difícil trabajar en condiciones", sentencia.

–¿Cómo fueron los talleres con el orfeón del Grupo?

–Es una toma de contacto. He aportado mi experiencia profesional al coro, que ya habían tenido otros talleres similares previamente con otro profesional Javier Busto, por ejemplo. He acordado un repertorio acortado con su director con su responsable, Pablo Camblor, para trabajar sobre él y, sobre todo, pasarlo bien. Les he aportado mi visión particular de la música. Es un mutuo. El repertorio estaba compuesto por "Popule Meus", "Niño Dios, D’Amor Herido", dos piezas del compositor asturiano Sánchez Peñas… Me he tomado un año sabático y quería vivir experiencias como estas, con ambientes muy diferentes a los que hay en un coro profesional.

–¿Y qué balance hace?

–Ha sido enriquecedor. Lo habitual es que, cuando alguien prepara un repertorio, lo haga para un concierto. En esta ocasión, al no tener la presión de una fecha, puedes trabajar de otra manera. Más tranquilamente, concentrarte en ciertos pasajes. Se trata de aportar técnicas de trabajo y un punto de vista diferente. Todos los directores tenemos algo que aprender y que aportar a los demás. Hace muchos años que no venía por Asturias. Es reconfortante volver.

–Ha dirigido puntualmente a la Orquesta Sinfónica del Principado, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, Oviedo Filarmonía… ¿Qué recuerdo guarda?

–Fue hace mucho tiempo, pero guardo un recuerdo muy grato. No descartaría volver si se diese la oportunidad.

–Volviendo al Grupo. ¿Hay nivel en su orfeón?

–El problema de abordar un repertorio con los grupos vocaciones es la cantidad de integrantes. En general, son pocos. Faltan piezas de diferentes registros, sobre todo bajo tenor. Los tiempos de coros vocacionales con ochenta voces han pasado ya a la historia. También depende de la zona. Coros hay en todas partes de España, pero siempre han estado más arraigados en el País Vasco, Navarra, Asturias... Por ejemplo, me formé en Alemania y allí cantar es como respirar. Y los jóvenes, por desgracia, ya no se aficionan.

–¿Cómo puede revertirse esa tendencia?

–Está más lejos de los gustos de la gente joven. Siempre ha sido una lucha. Los movimientos corales del siglo XIX eran la única oferta. No existían la radio, internet, los discos… Era la oferta que había. Sería recomendable que el canto coral se impusiera en la educación para que en todas escuelas hubiera un coro. Si los jóvenes tienen ese contacto, seguro que habría más aficionados. La gente joven ahora igual prefiere estar dos horas en TikTok que ir a disfrutar de un coro. La música es una experiencia que tiene que ser en vivo.

–Es pesimista…

–Las crisis del 2008 y el Covid han afectado muchísimo a la cultura y la música clásica. Cada vez es más difícil trabajar en condiciones. Por eso he decido darme un pequeño respiro tras mi etapa como director del Coro RTVE.

–¿Cualquiera puede cantar mínimamente bien?

–No hay casos perdidos. Es cuestión de vocación. Es cierto que a la gente con peor oído, le cuesta más coger el tono. Es una cuestión de entrenamiento. Sobre todo, es más fácil educar a los niños, empezar de cero. A los mayores, con ciertas manías adquiridas, cuesta más.