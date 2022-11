El Corazón de María despide con emoción a Pilar Méndez: "Su vida ha sido un regalo"

"Si tantos nos hemos congregado aquí para despedirla, por algo será". Más de 200 personas llenaron ayer la iglesia del Corazón de María para despedir a Pilar Méndez en un funeral oficiado por el sacerdote y director del colegio, Simón Cortina. Familiares, exalumnos, compañeros... dieron un último adiós a la que fuera profesora de Música en el centro durante décadas y coordinadora de Cáritas en Gijón. "Su vida ha sido un regalo. Este funeral es más aún la celebración de la vida", aseguró el claretiano, acompañado por otros nueve religiosos.

Fue una ceremonia, "más bien un homenaje", tremendamente emotiva y personal, con numerosas muestras de cariño hacia una mujer "vitalista, entusiasta y de profundas creencias religiosas", según destacó Cortina durante una homilía que recibió los aplausos de los asistentes y en la que ensalzó la figura de la difunta, de quien también fue alumno. "Cada uno de los que estamos aquí seguro que recordamos rasgos de su personalidad. Era puro entusiasmo en lo que hacía y decía. Muchas veces me he preguntado de dónde sacaba esa fuerza y ánimo, incluso cuando comenzaron sus problemas de salud. Nunca menguaba su alegría", dijo. El director del Corazón de María ensalzó el "don" de Méndez para "dar su fruto y mejorar el mundo, sobre todo, entre los colectivos más vulnerables". Lo dijo por su fuerte vinculación con su trabajo desinteresado en la ONG que dirigió durante una década desde 2006. "No era una mujer que se sentase a ver pasar la vida. Tenía empuje y garra. Lo demostraba en su labor educativa y social. Facilitaba que pasasen cosas buenas en la vida de otros gracias a su liderazgo y mirada atenta y servicial", continuó.

Por ello, con su mirada de exalumno, también rememoró los años de Méndez como docente. "Fue pionera. Una de las primeras cinco mujeres que entró en un colegio que todavía era solo de hombres ante de ser mixto. Ellas se hicieron hueco y abrieron camino. Aquí ahora el profesorado está compuesto por dos tercios de mujeres", valoró. El ahora director recordó cómo su profesora le ayudó a despertar su interés por el arte y la música clásica. "Era una firme defensora de su materia. Le daba la misma importancia que a Matemáticas, Lengua o Inglés. Trabajaba de una forma exigente y rigurosa, pero cercana". También Cortina desveló una anécdota: la del último día en el que Méndez impartió clase antes de su jubilación. "Les expliqué a los alumnos más pequeños lo que suponía la figura de Pilar para el centro. Le dieron un aplauso de despedida y la emoción se le notó en la mirada", detalló.

Pero una vez jubilada, Méndez no perdió el contacto con el centro. "El Codema era su colegio. Venía a los actos, se preocupaba por lo que ocurría y estaba constantemente en contacto con nosotros", subrayó. Por entonces, ya era fuerte su implicación como coordinadora en Cáritas "con su inseparable Conchita" para ayudar a los vecinos de Tremañes. "Siempre había futuro en ella. Hay muchos que recibieron su ayuda que hoy lloran su pérdida", reconoció el sacerdote.

También abordó su faceta cristiana: "Los años de vida de Pilar no han sido un paréntesis insignificante. Su existencia fue deseada por Dios y ahora regresa a su origen. El amor de Dios era la gasolina del motor del corazón de Pilar". El religioso se permitió la confianza de "ejercer como portavoz de la familia" para decir que ahora el colegio tiene "una buena intermediadora en el cielo". De hecho, el calendario fue caprichoso: "El domingo Pilar se fue coincidiendo con el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, una fecha muy importante para las Hijas de la Caridad, con las que Pilar tuvo una relación especial, sobre todo a raíz de su labor social en Tremañes. También se ha ido con la llegada del Adviento. La Navidad se le ha anticipado porque Dios ha caminado hacia ella".

Entre los asistentes, se encontraban Luis Manuel Flórez, "Floro", creador de Proyecto Hombre y candidato del PSOE a la Alcaldía, y Pablo González, presidente del Partido Popular de Gijón y antiguo alumno del colegio. La eucaristía se cerró con el himno a la Santina de Covadonga y una calurosa ovación final para "nuestra Pilar" cuando el ataúd atravesaba, entre emoción, la puerta de la iglesia.