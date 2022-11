Se adentraba Gijón en la década de los años noventa y los ecos de la reconversión industrial alertaban de la necesidad de apostar por la tecnología y de construir un tejido empresarial más innovador. La idea se consolidó con Cristasa, el Centro de Empresas de El Cerillero, que en 1992 echó a andar como un espacio municipal destinado a dar cobijo a aquellas mentes emprendedoras que empezaban a agitar el mercado. Así nacía Gijón Impulsa, la sociedad municipal de promoción empresarial –ahora también encargada del área turística– de la ciudad, que celebra estos 30 años de historia con dos grandes conclusiones. Una, el balance: 6.500 emprendedores atendidos, 774 empresas instaladas en sus locales, 38.000 asesoramientos realizados, 32,7 millones de euros movilizados en incentivos a empresas. La segunda, que la nueva etapa que se abre, con la ansiada ampliación del Parque Científico y Tecnológico, cambiará por completo su dimensión. "Es un proyecto que será referente para el futuro de la región", señaló ayer Luis Díaz, gerente de Impulsa y participante en el acto de aniversario de la entidad, organizado por LA NUEVA ESPAÑA en el Antiguo Instituto Jovellanos. Una cita que contó con la participación de algunas de las empresas más punteras que fueron asesoradas por la entidad y con una amplia presencia institucional.

Díaz echó la vista atrás para rememorar varios momentos de Gijón Impulsa que pueden entenderse ahora como de máxima relevancia. Citó como ejemplos el primer edificio del Parque Tecnológico, que impulsó la red en el año 2000; el edificio Campus, que sigue vinculado a la Universidad en mitad de su campus de Gijón; la rehabilitación del edificio Intra, o el reestreno del inmueble Greenspace durante la pandemia. En total, 24.000 metros cuadrados de oficinas. El gerente quiso destacar ayer los tres proyectos en marcha que, entiende, "serán interpretados como hitos en las próximas décadas". Son el proyecto de las cinco naves nido del polígono de Lloreda, el vivero de turismo activo que se proyecta en La Camocha –que para el gerente supondrá que Impulsa abandere oficialmente la dinamización empresarial en la zona periurbana de Gijón– y el inicio de obras ya inminente en la Laboral para crear un nuevo espacio de actividades formativas vinculadas a al mundo digital y tecnológico.

Citó estos ejemplos el gerente porque, para él, la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en su finca anexa de La Pecuaria no es una iniciativa más en marcha, sino un "proyecto crítico" que cambiará la forma de trabajar en Gijón Impulsa y que abrirá una nueva etapa tanto para la entidad como para el sector tecnológico local.

Luis Díaz destacó, además, la segunda edición del fondo capital de riesgo, responsabilidad íntegramente municipal, que completará el fondo lanzado en 2010. Recordó también a los gerentes que le antecedieron en el puesto y a los cientos de empleados que pasaron con Impulsa, citando con especial cariño a Lidia Valdés, muy querida en la sociedad municipal, fallecida en 2021, a los 39 años.

El encuentro fue presentado por Amor Domínguez, periodista de este diario, e inaugurado por Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, que defendió la importancia de hacer balance de estos 30 años. "Gijón Impulsa se ha convertido en el símbolo o el estandarte de un modelo de cambio productivo a nivel local, buscando una manera distinta de crear empleo más orientado hacia la innovación", señaló el periodista. E indicó que la cita de ayer también sirvió para poner en valor al resto de empresas municipales: "Siempre escuchamos que son la joya de la corona de la ciudad y nadie pone eso en duda. Puede haber discrepancias sobre su gestión, pero existe el consenso de que ese conjunto de sociedades públicas es positivo. Este acto es pertinente también por eso, para ponerlas en valor", indicó. Por último, destacó la coincidencia de que el aniversario de Impulsa se celebre justo en un momento de gran transformación para la ciudad, "con proyectos como el vivero de La Camocha y la economía azul de Naval Gijón". "Gijón Impulsa va a tener mucho que decir", aseveró. Además, señaló que la ampliación del Parque Científico es un proyecto "de máxima relevancia". "En realidad, más que una ampliación, lo que habrá es otro parque. Ya no solo por su tamaño, sino porque, con la previsión de crear cines y restaurantes, la idea trasciende el modelo actual que tenemos. El proyecto de La Pecuaria genera muchísimas esperanzas en la ciudad", remató Méndez.

El acto del aniversario de Gijón Impulsa lo cerró el concejal de Promoción Económica, Santos Tejón, acompañado en el público por representantes de grupos políticos de la oposición. Y explicó el concejal que, para él, el conocimiento general sobre la labor de la entidad está todavía sesgado. "No me cabe ninguna duda de que todas las empresas de Gijón saben lo que aquí se hace, pero creo que a nivel ciudadano se tiene menos idea", aseguró, si bien añadió que quizás esta falta de información general se debe también a que el impulso de una entidad de promoción empresarial desde el ámbito municipal sigue siendo muy poco común en el país, y que eso provoca que buena parte de los nuevos emprendedores crean que, de aspirar a una ayuda, deben poner el foco en el ámbito autonómico o nacional. "Lo que se hace en Gijón no lo hacen la mayoría de ayuntamientos. Por eso sé que en el futuro yo contaré con orgullo que formé parte de este equipo", aseguró el concejal en su intervención.