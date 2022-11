"Pese a tener toda la cultura e información a nuestro alcance, vivimos anestesiados"

Diego Solís García (Gijón, 1991) acaba de publicar su última obra, "Volvemos en 6 minutos", que define como "un poemario pop" y que se suma a otras publicaciones como "Hágase Abril", "Cállanos con esa música" o "Y El mundu marcha". La presentará el 9 de diciembre en la librería La Revoltosa a las 20.00 horas. Solís apuesta por escribir tanto en castellano como en asturiano.

–¿Qué se encontrará el lector en esta obra?

–Es un libro de poesía que está planteado como un zapping. Cada canal o plataforma es una parte del libro y cada película, serie, programa o incluso red social tiene un poema. En base a eso, escribo una poesía muy de actualidad, con referencias que cualquiera puede compartir: de Rosalía a "The Smiths", de una vaquerada a "Black Mirror", de Billy Elliot a "Informe Robinson2"... todo son referencias válidas, de ahí "lo de pop". Representa a alguien sentado viendo la televisión todo el día y que se distrae entre publicidad, likes y comida basura, que no acaba por conectar ni por profundizar con nada en concreto. Es un signo de nuestros tiempos, en los que, pese a tener toda esa cultura y esa información a nuestro alcance, vivimos anestesiados. Es el triunfo del poder y lo asumimos: nos dejamos llevar por él, nos atraviesa y parte por completo.

–El libro se puede escuchar a través de los códigos QR que aparecen acompañando a los poemas.

–El proyecto pedía que fuese algo más que un libro de poesía al uso, había muchos elementos con los que ofrecer algo distinto. Yo quería que tuviera casi el formato de un disco conceptual y creo que se ha conseguido. Se puede escuchar y ver, ya que cada QR lleva un clip. Hay un trabajo audiovisual muy potente detrás. Se ofrece al lector una forma de disfrutar de la poesía totalmente distinta: dinámica, nueva, desenfadada. Es la poesía total que se escucha, se ve, se siente. Una forma más cercana que lleva los recitales y las propias referencias "pop" de los poemas a las pantallas del móvil.

Fue el ganador del Premiu "Asturies Xoven" de poesía en el año 2018. ¿Hay relevo generacional?

–Yo creo que sí lo hay y que la poesía siempre tiene su público: una inmensa minoría entre la que también están los más jóvenes. Me gusta decirlo porque no sé si se es consciente de la cantidad de gente muy joven que está haciendo cosas muy chulas a nivel artístico y a los que no siempre se les da la visibilidad necesaria. En ese sentido, la poesía no es una excepción.

–¿Se necesita más poesía en asturiano?

–Las publicaciones en asturiano existen porque hay quien las escribe con gusto y quien las lee. Podría haber más, claro, pero viendo el trato que se da al asturiano en el sistema educativo, creo que no está nada mal. Cada año salen varios libros de mucha calidad en distintos géneros.

–En esta legislatura se ha debatido sobre la oficialidad del asturiano, que finalmente no se aprobará. ¿Qué opina?

–Eso hay que preguntárselo a los que tanto lo han debatido sin tener en cuenta todo lo que supone que sigamos como estábamos. Como creador puedo decir que escribo en asturiano y me lee gente de toda España muy distinta, al igual que se disfruta de Rodrigo Cuevas cantando en asturiano en cualquier lugar porque el arte no tiene barreras y porque tenemos una tierra maravillosa en muchas facetas. A nivel lingüístico, tenemos un potencial y una proyección muy grande que debemos saber aprovechar. Mira a Puru Remangu: allá donde vayas ves una camiseta de "Repunante"... ¡y a la gente le encanta! Tal vez deberían tomar nota.