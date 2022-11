Aumentar la ayuda final de 1.000 a 1.500 euros y elevar los baremos de ingresos que se exijan para tener derecho a esa ayudas. Esos son algunos de los cambios que se están valorando en la concejalía de Movilidad de cara a la nueva convocatoria de subvenciones municipales para favorecer pasar de un coche sin distintivo ambiental a uno con el. Un paquete de ayudas pactado con Podemos-Equo a cambio de su apoyo a la ordenanza de movilidad.

La idea es hacer cambios tras el fracaso de la primera convocatoria, dotada de 150.000 euros y que solo recibió tres peticiones. El dinero sobrante no se trasladará a la convocatoria nueva prevista para enero. Eso es motivo de crítica para la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja, que fue quien llevó el asunto a comisión. "Hay 147 posibles beneficiarios que no han podido serlo por no haber hecho unas bases conforme a la realidad y suficientemente atractivas y 147.000 euros perdidos", sentenció.

La oposición también llevó a la comisión su preocupación por la oleada de robos que sufre la zona rural. El gobierno reivindica el trabajo que hace la Policía Local como colaboradora de la Guardia Civil, que tiene la competencia en esa área. Sobre la mesa, la opción de instalará cámaras de vigilancia.