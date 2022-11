Día de gloria para la Semana Negra: recibe la medalla de oro de las Bellas Artes

Ángel de la Calle recuerda la primera edición de la Semana Negra. "Ahora todo el mundo dice que estuvo allí y que si había caballitos y demás. Fue en El Musel y vino hasta el circo de Ángel Cristo. Vemos los vídeos de aquella época y nos reímos. La edición que de verdad fue masiva fue la segunda, cuando nos pasamos al astillero de delante de donde está ahora la playa de Poniente", rememora. "Pero lo increíble es que nunca nos faltó el respaldo de la gente, y eso es la clave del éxito. Tuvimos hasta 14 sedes, pero la Semana Negra siempre ha calado entre los gijoneses", relata el actual director del certamen. "Sin el público no seríamos el festival que somos", subraya a su lado Susana Quirós, presidenta de la Asociación Cultural Semana Negra. Ambos son los únicos "supervivientes" de la primera edición que aún permanecen trabajando a día de hoy en la organización del popular festival literario. Y mañana vivirán un día especial, ya que serán los encargados de recoger en Santa Cruz de Tenerife la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021, que concede el Consejo de Ministros, y que también recibirán otras 30 personalidades e instituciones de la cultura.

"Es un reconocimiento a la personalidad literaria de Gijón, a un festival muy innovador, que fue muy diferente, y que convirtió a Gijón en una ciudad literaria, porque ahora ya tenemos también otras citas como el Congreso de Escritores, la Feria del Libro o el Poex", dice De la Calle. "Sirve para reconocer el trabajo de mucha gente por impulsar la cultura y acercarla a todo el mundo", añade el director del certamen.

Susana Quirós ha estado en estas más de tres décadas colaborando con la parte logística del certamen. Empezó vendiendo el periódico del certamen, "A Quemarropa". Y ahora cuida hasta el más mínimo detalle. "Partimos como una avanzadilla un poco para explicar a la ciudadanía lo que era la Semana Negra y lo que se iban a encontrar. Y ahora nos hemos adaptado a la ciudad, somos itinerantes, nos vamos acercando a lo que la ciudad nos mande", relata. A esa circunstancia también se refiere Ángel de la Calle, que enumera todos los espacios que han ocupado: "Salimos de El Musel, pasamos por el astillero donde Poniente, después a El Molinón, el parque Hermanos Castro, a la explanada de Marina Civil, El Arbeyal o los antiguos astilleros de Naval Gijón, donde estamos ahora". Y explica en esa reflexión que el arraigo y la conexión con el público se ha mantenido y fortalecido con el paso de los años: "Al final esto es algo de Gijón, sin la gente no estaríamos todavía. Por mucho que traigamos grandes escritores o premios mundiales, si no hay una ciudad detrás no sirve de nada".

La bailarina Maribel Gallardo, la poetisa Julia Uceda Valiente, el director de cine Agustí Villaronga, el actor Javier Bardem, la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, el grupo de música "Amaral", la cantaora Mayte Martín y la actriz Icíar Bollaín son otros de los galardonados en esta edición de las medallas al Mérito en las Bellas Artes. El reconocimiento a la Semana Negra le llega cuando cumple 35 años de vida. "Taibo decía que éramos un efímero, pero ya somos el efímero más largo de la historia", señala Ángel de la Calle, que ocupa desde hace una década el cargo de director, precisamente cuando relevó a Taibo. "Somos como el Cholo Simeone en el fútbol, vamos partido a partido, no pensamos más allá de cada edición", concluye.