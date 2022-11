La plaza Mayor y el Parchís tendrán espectáculos de luces a diario por Navidad

Gijón dará el pistoletazo de salida a la época navideña este viernes con el encendido oficial de las luces en un evento que tendrá lugar a las 18.00 horas en la plaza Mayor. Será el comienzo de unas semanas repletas de actividades de todo tipo durante las que los vecinos y visitantes disfrutarán de una etapa que llega más cargada que en años precedentes en cuanto a propuestas. Una programación "extensa y multidisciplinar", como afirmó ayer Manuel Ángel Vallina, concejal de Cultura. Entre las grandes novedades estarán unos espectáculos diarios de luz y sonido en la plaza Mayor, donde se iluminará por completo la fachada del edificio Pelayo, y en la plaza del Instituto. Se desarrollarán con pases cada hora con una duración de unos cinco minutos.

La decoración lumínica de la ciudad es una de las firmes apuestas municipales para el periodo navideño. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, se iluminarán 153 calles, 28 plazas y 8 parques, con la instalación de 886 arcos, 309 motivos y 231 elementos singulares que pondrán el toque festivo. Olmo Ron, concejal de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, destacó ayer la renovación llevada a cabo por la empresa Germán Vizcaíno y los "detalles vinculados a Gijón" que incorporarán varios de los elementos. "Si alguien quiere ver la estrella más grande de España, tiene que venir a los jardines del Náutico", declaró Ron sobre la "estrellona", como él mismo la bautizó.

La cabalgata de Reyes comenzará en el colegio Begoña y acabará en los Jardines de la Reina

"Es la gran atracción, iluminará todo el norte", bromeó el edil, sobre una figura que tiene 22 metros de largo y 10 de alto. E invitó al alcalde de Vigo, Abel Caballero (conocido por su afán por la decoración navideña), a visitar Gijón. Ron ponderó el "esfuerzo" del Consistorio por "potenciar los ejes comerciales de todos los barrios". Asimismo, reivindicó la importancia de las parroquias de la zona rural y anunció que todas albergarán iluminación navideña durante las fiestas. "Estamos esperanzados", aseveró sobre la propuesta municipal.

Además, este año, los más pequeños gozarán de una propuesta diferente para pedir a los Reyes Magos sus deseos navideños. Lo harán gracias al Barco de la Navidad, que se ubicará en el puerto deportivo, detrás de las populares "Letronas". Además de entregar sus preciadas cartas a los pajes, podrán disfrutar de un paseo por el mar acompañados de villancicos mientras contemplan la iluminación festiva de la ciudad. La actividad se desarrollará del 8 al 11 de diciembre, el fin del semana del 17 y 18 y desde el 23 de diciembre hasta el 4 de enero. Los paseos por la costa gijonesa tendrán una duración de media hora.

Como cada Navidad, uno de los grandes alicientes llegará el 5 de enero con la cabalgata de los Reyes Magos. Sus Majestades atracarán en el puerto deportivo por la mañana. Posteriormente, se celebrará una recepción en el Teatro Jovellanos, tal y como sucedió el pasado año. El recorrido de las carrozas empezará a las 17.30 horas en el colegio Pelayo y concluirá en los Jardines de la Reina. Sus majestades harán las delicias de los asistentes durante su paso por Poeta Ángel González, Anselmo Solar, avenida de la Costa, avenida de Castilla, Emilio Tuya, Menéndez Pelayo, avenida de la Costa de nuevo, San Bernardo, plaza del Instituto, Jovellanos, Los Moros, Munuza, plaza del Carmen, Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban. Tras el recorrido, los Reyes "se dirigirán a los niños y niñas de Gijón" desde el balcón del Ayuntamiento, como confirmó Lara Martínez, gerente de Divertia, que abogó por "aprovechar los momentos de escape, de desconexión y de disfrute" con toda la oferta dispuesta para unas fechas tan señaladas. "Si siempre preparamos la programación con ilusión, este año más", subrayó.

Las actividades se expandirán por múltiples espacios de la ciudad con propuestas para todos los gustos. Como viene siendo costumbre en los últimos años, el "solarón" será un punto de referencia con la pista de hielo. También habrá una pista de trineos y un poblado navideño. Para los amantes de la fotografía, se habilitarán dos "photocalls" en Campo Valdés y en la plaza del Parchís. Una Navidad más, los mercados gozarán de su protagonismo en diferentes emplazamientos. En el paseo de Begoña, se celebrará el Mercado navideño de Gijón (Menax), del 2 de diciembre al 8 de enero. Del 8 al 11 de diciembre será el turno del Mercado Artesano y Ecológico en la plaza Mayor, mientras que el Mercado de Mujeres Artesanas y Creativas llegará ya este fin de semana, los días 3 y 4 de diciembre. Su sede será el hotel Asturias.

Cuatro mercadillos y numerosas actividades en los teatros animarán las celebraciones

La feria "Arte Gijón" será la última en ponerse en marcha, ya que comenzará el 16 de diciembre en la plaza del Seis de Agosto, donde permanecerá hasta el 5 de enero. "Mercaplana", del 23 de diciembre al 4 de enero, festejará su 50 edición en el recinto ferial Luis Adaro. Mientras, el concurso de escaparates o la iniciativa "Los jueves de sidra" complementarán una oferta de lo más variada.

Por otra parte, distintas entidades culturales organizarán un sinfín de actividades culturales, deportivas y de ocio con las que atraer al público durante el periodo vacacional. Laboral Ciudad de la Cultura, el Teatro Jovellanos, el Bioparc Acuario o el Jardín Botánico Atlántico acogerán diversas actividades, con talleres, conciertos, espectáculos, exposiciones, visitas guiadas... El Patronato Deportivo Municipal se encargará de la faceta deportiva con la tradicional San Silvestre o la carrera de Nochebuena.

"Se han combinado actividades pensando en todo tipo de público", apuntó Manuel Ángel Vallina, sobre la programación festiva, a la que calificó de "multidisciplinar". El edil destacó que, además de la oferta de artes escénicas y las propuestas en los centros municipales integrados, la Fundación Municipal de Cultura "hace hincapié" en actividades en torno a museos, fondos y exposiciones temporales. Vallina ejemplificó el enfoque municipal con las Jornadas del Vapor en el Museo del Ferrocarril, que "gustan tanto a los mayores como a los más pequeños de la casa". El edil de Cultura también incidió en el intento por "favorecer la participación" con unas propuestas que van desde exposiciones hasta talleres, pasando por jornadas, lecturas dramatizadas, danza, conferencias, etcétera. Todo con el propósito de ofrecer a los gijoneses cientos de alternativas para una etapa navideña que promete ser la más activa de los últimos años.

Foro y el PP critican que los niños no puedan acercarse a los Reyes durante la recepción

El Partido Popular expresó ayer su "sorpresa" por la decisión de que la recepción oficial a los Reyes Magos mantenga la fórmula del pasado año. Pese a que los populares ven "con buenos ojos" que se celebre en el Teatro Jovellanos por su capacidad, lamentan que los niños y sus acompañantes deban sentarse en el patio de butacas y que no tengan la posibilidad de acercarse a los Reyes y al Príncipe Aliatar. "La recepción de los dos últimos años se ha organizado de manera excepcional para tomar las medidas sanitarias necesarias frente a la pandemia", afirmó Pablo González, presidente local del PP, que ha reclamado recuperar la recepción de Sus Majestades a los niños de la ciudad como se hacía anteriormente, con la opción de interactuar con ellos. "Aunque debemos ser prudentes y cautos, creemos que puede volverse a la fórmula tradicional, con una recepción donde los niños podían hablar y acercarse a los Reyes", subrayó González, que propone el uso de mascarilla y geles para preservar las medidas sanitarias. En una línea similar se mostró Foro a través de su portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador. "No es de extrañar que se estén produciendo quejas de gijoneses porque el Ayuntamiento sigue sin recuperar la tradicional recepción con los Reyes Magos en el Ayuntamiento", aseguró el edil, que reiteró su disconformidad con que "los niños no puedan tener contacto" con Sus Majestades. "Entendemos que la programación navideña ha de elaborarse para que tanto asturianos como visitantes disfruten de Gijón, de sus calles, de sus comercios y restaurantes", apuntó el forista. Y añadió sobre la programación festiva que "lo que hemos conocido se nos queda corto". "El principal día para los niños y sus familias está descafeinado", remarcó. "¿Van a tener que irse a Oviedo o Avilés las familias gijonesas para poder hacerse una foto con los Reyes Magos?", se preguntó Martínez Salvador, que instó al Ayuntamiento a "optimizar el preciado tiempo" que los Reyes pasen en la ciudad. Como anunció ayer Divertia, la recepción oficial será en el Teatro Jovellanos tras la llegada de Sus Majestades al puerto deportivo.