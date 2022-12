"La educación tiene que trascender". Con esta sentencia dejó clara ayer la concejala Natalia González la apuesta de Gijón por la formación dentro y fuera de las aulas. Lo hizo con motivo del Día Internacional de la Ciudad Educadora, una cita que cada 30 de noviembre desde 2016 sirve para conmemorar la aprobación en 1990 de la Carta de Ciudades Educadoras. "Es una fecha especial porque estamos coordinando la Red Estatal", sostuvo González, que reivindicó el lema de esta séptima edición: "La Ciudad Educadora, ciudad de paz y oportunidades". "Hay que poner en valor el compromiso con la educación", declaró la edil. "Debe ser un elemento vertebrador del bienestar y convivencia de las personas", añadió, durante un acto en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Liliana Fernández, jefa de departamento de la Universidad Popular (UP), y Montserrat González, presidenta de Fapas–Xixón, leyeron junto a la concejala varios párrafos de la original Carta de Ciudades Educadoras, redactada en Barcelona. La edil, que elogió la variedad de actividades que propone Gijón, ensalzó la relevancia de la UP. "Es un buque insignia de la educación no reglada que llega a todas las personas, también a aquellas que no han podido acceder a una educación reglada en su infancia y adolescencia", sentenció González, que recordó que la ciudad acogerá en 2023 el encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras.