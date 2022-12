Archivan la denuncia a Asturbarómetro por el cese de López-Asenjo en el PP

El Juzgado de instrucción número 4 de Gijón ha archivado la causa de un particular que había demandado al responsable de Asturbarómetro y al diputado autonómico y líder del PP de Gijón, Pablo González, por vincular una encuesta de la entidad al cese de Alberto López-Asenjo, ahora edil no adscrito, que fue relevado como portavoz del PP en septiembre del año pasado. El demandante sostenía que Asturbarómetro era "el nombre pantalla" de una entidad creada para "fabricar encuestas por encargo del PP de Asturias", acusaciones que la jueza Ana López Pandiella no encuentra probadas de manera alguna.

Explica la jueza que Asturbarómetro, de hecho, no es una empresa, sino una marca comercial que gestiona un jubilado –pariente de la esposa de González– y que encarga a terceros la realización de sondeos sin percibir por ello remuneración económica alguna. Sobre la supuesta encuesta, dada a conocer en agosto del año pasado, que según el demandante había acabado con el cese del concejal no adscrito, la magistrada señala: "No consta que la misma fuera retribuida, esta se difundió a todos los medios de comunicación y del resultado de la misma no se objetiva una intencionalidad de perjudicar al PP o a miembro alguno del mismo, dado que se obtiene resultados favorables". Ese sondeo señalaba que el Partido Popular subiría de tres a seis su número de concejales en la Corporación y que la imagen del partido había mejorado "sustancialmente" desde las últimas elecciones. González, por su parte, alegó que el cese de López-Asenjo surgió "a instancias de sus dos compañeras de grupo", las ediles Ángela Pumariega y Ángeles Fernández-Ahúja, "por los graves problemas que venía teniendo" el concejal "con los trabajadores" populares. Y coincide la jueza en esta valoración, explicando que "existía varias cuestiones de índole política" que pudieron motivar la expulsión del edil. Tampoco ve acreditado que esa encuesta la encargase el diputado y señala que "el hecho de exista relación de parentesco" entre él y el otro investigado "no constituyen ‘per se’ delito alguno". Decreta, por tanto, el archivo del caso, aunque la decisión puede recurrirse.