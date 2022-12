La Navidad deslumbra en Gijón

Y se hizo la luz. La Navidad ya brilla en todos los rincones de la ciudad tras el tradicional encendido oficial, que acogió ayer una plaza Mayor deseosa de comprobar cómo sería la iluminación de este año. El Coro Joven de Gijón amenizó con un recital la espera a la multitud de gijoneses que aguardaban el momento cumbre de la tarde, la pulsación del botón que activó todo el dispositivo lumínico, entre le expectación de los asistentes. Varios niños acompañaron al concejal de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, Olmo Ron, para presionar el artilugio. Entre ellos, Martín García, Daniela Pérez y Carlota Muñiz, asombrados ante tanta expectación y que reflejaron su emoción por participar en uno de los instantes más representativos en el calendario local.

También estaba presente Xuan Menéndez, un clásico en los encendidos, que no se quiso perder la cita, al igual que en 2021, donde fue el gran protagonista de la inauguración. "Vengo todos los años", afirmó el pequeño, de cuatro años y bien abrigado. No obstante, ni siquiera el frío disminuyó las ganas festivas de los gijoneses, ávidos de disfrutar de una Navidad, por fin, sin restricciones. Como no podía ser de otra manera, el imperecedero "All I want for Christmas is you" resonó para meter, más si cabe, en el ambiente a los gijoneses.

El trajín de personas no tardó en llegar debido al interés generalizado de explorar la propuesta municipal en los puntos céntricos. Para aprovechar su cercanía con la plaza Mayor, muchos optaron por visitar las "letronas" de Campo Valdés, que apunta a ser uno de los lugares más fotografiados durante esta época festiva. Sin embargo, la "estrellona", ubicada en los Jardines del Náutico, enseguida congregó a muchos curiosos, que tampoco dudaron en inmortalizar el momento junto a la gran novedad estética de esta Navidad en la ciudad.

Grupos de amigos, familias, pareja... Todos caían rendidos ante la magnitud de la estrella, de 22 metros de largo y 10 de alto. "Es enorme", aseguró Carlos Murias. Su hijo Víctor Alfonso, de 3 años, disfrutaba del despliegue de luces que adornaban las calles. "Están mejor que el año pasado, sobre todo para los niños", comentó su madre, María Jesús Corgo.

La plaza del Instituto, con su cono gigante, fue otro de los puntos neurálgicos de actividad. Por ella se pasaron Inés Álvarez y su hijo, Leo Raba. Álvarez coincidió en que la propuesta de luces supera con creces a la de la pasada Navidad. "Está mucho más bonito, se nota que han cambiado", apuntó. Su paseo apenas había comenzado, pero el siguiente destino estaba decidido. "Tenemos ganas de ver la estrella del Náutico", declaró Inés Álvarez, que señaló que en la familia la Navidad ya se vive intensamente.

El techo dorado que cubre la calle Álvarez Garaya, hasta llegar a la plaza del Carmen, se consagró como uno de los espacios más vistosos. Una decoración que cautivó a Nuria Berdiales y a su hermana Laura, que no quisieron perderse el primer día de luces navideñas en Gijón junto a la pequeña Clara Pedernera. "Está guapísimo todo", subrayó Nuria Berdiales. Las luces permanecerán encendidas menos tiempo de lo habitual debido al contexto energético. Aun así, Laura Berdiales se mostró de acuerdo en que el Ayuntamiento haya hecho un esfuerzo por decorar la ciudad. "Hay que disfrutar", remarcó Berdiales.

Ambas tenían claro el recorrido que debían trazar para intentar ver todos los detalles. La "estrellona" no faltaba en sus planes. "La vimos apagada y ya queremos verla encendida", sostuvo Nuria Berdiales. Tinina Luengo tampoco falló a la inauguración de la iluminación festiva. Acompañada de sus amigas, vivió el encendido con una ilusión añadida. "Nunca podía venir porque trabajaba, así que vine este año y me está encantando", explicó una de las componentes del grupo de "Las nenas". Ataviadas con motivos navideños, aprovecharon su reunión para comer juntas y, cómo no, para festejar la llegada de la Navidad con el encendido.

Después de la activación del botón, «las nenas», como ellas se llaman a sí mismas, visitaron la «estrellona» del Náutico. Todas estaban de acuerdo en que «es preciosa». Las «letronas» de Campo Valdés, a las que le auguran un gran futuro durante las fiestas, también llamaron su atención.

En la plaza de San Miguel, el muñeco de nieve habilitado era demasiada tentación para los niños, que no podían resistirse a acercarse y entrar. El tránsito en la plaza era continuo, los coches apenas podían circular por la cantidad de gente que anhelaba visitar otro de los emblemas navideños. «Decorar siempre ayuda a disfrutar más», aseveró Manuel Romero. En una línea similar se expresó Vicente Rubiera, para el que las luces «dan vida y son buenas para el comercio».

Rubiera destacó la mejoría del dispositivo lumínico respecto a las pasadas fiestas, también desarrollado por la empresa Germán Vizcaíno. Este año, no han faltado los guiños a Gijón, con múltiples calles decoradas con elementos singulares de la ciudad. Las avenidas Pablo Iglesias y Manuel Llaneza acogen estos guiños, con el elogio del Horizonte, las «letronas» o la silueta de la Universidad Laboral.

Con el encendido de ayer en la plaza Mayor, la ciudad da el pistoletazo de salida a unas semanas de una frenética actividad. La iluminación de 153 calles, 28 plazas y 8 parques es, en números, la apuesta municipal para vivir el periodo festivo de la forma más alegre y estética posible. Asimismo, serán 886 arcos, 309 motivos y 321 elementos singulares los que complementen la oferta decorativa. Como vaticinaba Olmo Ron, la «estrellona» se llevó gran parte de los elogios.

Ayer también se produjo el primero de los espectáculos de luz y sonido que albergará la plaza Mayor. El edificio Pelayo comenzó a iluminarse y a proyectar diversas formas. Los presentes, algunos de ellos encandilados, no podían apartar la mirada de una de otro de los principales proyectos municipales para esta Navidad, que ya está en marcha. Por si fuera poco, el mercado navideño (Menax) del paseo de Begoña dio sus primeros pasos y, con él, la noria y el carrusel que harán las delicias de los más pequeños de la casa. Por lo pronto, ayer no fueron solamente los niños los que disfrutaron. Gente de todas las edades participó en el comienzo de una etapa muy anhelada, en la que las luces pondrán todo su esplendor.