"Es positivo para Gijón, hay compromiso", dice la Alcaldesa del Presupuesto regional

El consultorio de Vega-La Camocha es el "pero" que le ha encontrado la alcaldesa, la socialista Ana González, a la propuesta de inversiones para Gijón que se incluyen en el borrador de Presupuesto del Principado para 2023. "El Presupuesto es positivo. Sólo nos queda despejar la duda sobre el consultorio de Vega-La Camocha porque la información que teníamos suponía que estaban comprometidos el proyecto de obra y la propia obra", explicaba ayer la Alcaldesa, al tiempo que reconocía que "se ven cumplidas muchas de las reivindicaciones de Gijón. El Principado siempre ha tenido un fuerte compromiso con Gijón y eso lo demuestran estos Presupuestos".

Al consultorio se le asignan 160.000 euros dentro de los cerca de 60 millones que se contabilizan para Gijón. Aunque hay que tener en cuenta que el destinatario único de gran parte de ese dinero es el Hospital de Cabueñes, con 38 millones para su ampliación y otros nueve para mejoras de equipos. Cabueñes ya fue el eje central de la propuesta presupuestaria para este año del Principado –12 de 30 millones– que fue duramente criticada por el gobierno de Gijón.

Positivos también ve los Presupuestos el otro socio del gobierno local. "Son inversiones importantes y necesarias para Gijón, sobre todo Cabueñes", explicaba Aurelio Martín. Aunque el edil de IU también tiene su pero: "Nuestra preocupación está en la capacidad de ejecución vistos los antecedentes de retrasos que se van acumulando. Entre las grandes cifras gijonesas del Principado están también 3,2 millones para el consultorio de Nuevo Roces, 2 para reformar la Residencia Mixta de Pumarín, cerca de uno para mejoras en pisos de Vipasa en Contrueces y 2,7 millones para el enlace Zalia-Peñona.

La oposición municipal no comparte el mensaje positivo del gobierno aunque se hayan duplicado los millones respecto a 2022. "La mayor parte se van a Cabueñes y el resto a obras y compromisos pendientes desde hace años. Nos tememos que la mayor parte vuelvan a quedarse en meros anuncios que el Gobierno del Principado nunca llega a cumplir por falta de compromiso político real con nuestra ciudad", sentenciaba Rubén Pérez Carcedo, en nombre de Ciudadanos. Para Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, "la tónica de incumplimientos de otras administraciones con Gijón no hace una excepción con el Presupuesto regional para 2023. La ampliación del Hospital de Cabueñes, un compromiso que llega con una década de retraso, no puede ser la excusa para no cumplir el resto de compromisos pendientes".

Los reproches más concretos de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, se centran en los escasos 160.000 euros para el consultorio de Vega y los 450.000 euros para el colegio de Nuevo Roces. "Más allá de los números plasmados en el documento, lo que realmente nos preocupa es que se transformen en una realidad. Año tras año aparecen las mismas partidas repetidas, recuperadas del anterior, por no haberse ejecutado. El Gobierno de Adrián Barbón muestra una vez más su incapacidad para asumir sus propios compromisos, reflexionaba Laura Tuero, portavoz de Podemos.

La repetición de partidas año tras año también es denunciada por Ángela Pumariega, portavoz del PP, para quien "la credibilidad del Gobierno de Barbón respecto a la ejecución de las inversiones que presupuesta es nula. No basta con que se apunten números en un Presupuesto, o que Gijón se vea reforzado respecto al pasado año, si después no se ven reflejados en obras que contribuyan a mejorar la actividad económica, las dotaciones públicas o a mejorar los niveles de contaminación"

Y por Vox su portavoz, Eladio de la Concha, denuncia que "una vez más se ve relegada nuestra ciudad porque la mayor parte de la inversión presupuestada se destina a la ampliación del Hospital de Cabueñes, que era una deuda que se tenía con Gijón desde hace años. No se corresponde la carga fiscal, que soportamos con lo que a cambio se recibe en inversiones productivas".

Enfado vecinal en Nuevo Roces y Vega por la falta de dinero para equipamientos pendientes