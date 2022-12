El "solarón" se estrena con buen patín

Por estas fechas, tradición, tradición y más tradición. Y un clásico en Gijón desde hace años por estas fechas son los primeros resbalones en la pista de hielo del "solarón" combinados con las sonrisas de los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes que se dan cita en las atracciones de la gran zona verde. Abrieron ayer sus puertas, metafóricamente hablando, estas instalaciones con éxito de público y como en el Grand Prix, se vivieron momentos tiernos entre abuelos y niños, se vieron estampas familiares y grupos de preadolescentes disfrutando de los primeros compases de la Navidad a ritmo de villancico y de canciones de Omar Montes. "Los que más disfrutan son los más pequeños. Merece mucho la pena", aseguraron ayer los primeros padres que llevaron a sus hijos a las atracciones de hielo de el "solarón".

La pista de hielo es ya por derecho propio uno de los grandes atractivos de la Navidad gijonesa. Su superficie blanca no es lo único que está congelado, también los precios que son los mismos que el año pasado. Conviven, curiosamente, en sus 660 metros cuadrados de superficie todo tipo de patinadores. Están los más hábiles, aquellos que van a velocidades de vértigo y hacen alguna que otra pirueta aterrizando con gracilidad. Y luego están los otros, los que solo se calzan las cuchillas y se ponen los guantes de lana cuando llega la época de comer turrón. Al grupo de menos expertos pertenecían ayer sin ningún género de dudas Sara Céspedes y Chyntia Rueda, dos mujeres que llevan 20 días de vacaciones por Asturias. Vienen de Bogotá, donde cuentan, están más con el pareo que con la pelliza porque por al otro lado del Atlántico es verano y no otoño cerrado. "Es la primera vez que patinamos. ¿No se nota", dijeron entre risas las dos chicas, sin poder ocultar el tembleque de sus piernas por la falta de equilibrio.

Se lo pasaron, eso sí, estupendamente como también disfrutaron de lo lindo y más Luana Argüelles, Daniela Solís y Tatiana Allen, tres adolescentes gijonesas que demostraron algo más de pericia sobre el hielo. La que más habilidad tenía era la primera de ellas. Se notaba que sabía lo que se hacía porque mientras el resto llevaba patines de color naranja, los que proporciona la instalación para salir a la pista, ella llevaba los suyos de color blanco. "He aprovechado y me los he comprado. Antes hacía patinaje artístico y de velocidad", comentó la joven, que como sus compañeras, demostró alegría.

"La pista de hielo es algo que nos encanta, somos muy aficionadas a la Navidad", aseguraron las tres chicas. Pero hay mucho más que pista de hielo en el "solarón. Están el saltamontes y una atracción similar a los caballitos para los más pequeños entre los más pequeños. "¡Acelera con la mano!", se le escuchó decir a Andrés García, el abuelo del pequeño Enzo González, un crío de cuatro años que se montó ayer en esta atracción. El abuelo grababa al pequeño con su teléfono móvil y el niño poco a poco le fue cogiendo el tranquillo a eso de los caballitos. "Está disfrutando mogollón", contó el abuelo al que también se le escapó más de una sonrisa.

También están los trineos, otra de las grandes atracciones navideñas que hay en Gijón. "Siempre venimos a estas atracciones, pero esta es la primera vez que se montan en los trineos", dijo Fernanda Sierra, la abuela de los pequeños Alejo y Bruno Medio, que ponían cara de velocidad mientras bajaban a toda marcha por la cuesta de los trineos por primera vez. Les quedaba, en ese momento, otros tres viajes, que disfrutaron con toda la ilusión del mundo.

Las atracciones de hielo abrieron ayer desde por la mañana y fue ya cuando se puso el sol entre las chimeneas de Arcelor cuando más gente se dejó ver por el "solarón" para estrenar un año más uno de los grandes clásicos navideños, esta vez con más decoración que en años pasados. Con el prendido de las luces decorativas por todos los rincones de la ciudad y con las atracciones de hielo ya disponible para todos la Navidad gijonesa queda inaugurada y este año durará por lo menos hasta el 8 de enero, que es cuando los operarios recogerán las citadas instalaciones. Tiempo más que de sobra para vivir resbalones sobre hielo y momentos cálidos para vivir en familia, entre amigos, o como se tercie.