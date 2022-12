Una boxeadora con los pies en el suelo

Además de la piel, Minerva Gutiérrez tiene tatuada la mente con una sola idea: llegar a lo más alto del boxeo. Una aspiración que guía su vida desde hace tiempo. Ella misma, en una contundente demostración del hambre que le caracteriza, ya lo ha gritado a los cuatro vientos varias veces: quiere ser campeona de España y de Europa. Por ambición no va a ser. Y menos por esfuerzo y disciplina, puntales indispensables en la vida de la "Espartana". Así se hace conocer, cada vez más, en el panorama pugilístico nacional e internacional. Una vez abierta la puerta de la escena europea, no se atisban límites para ella. Eso sí, su rápida evolución no le nubla la vista. Mantener los pies en el suelo es otra de sus virtudes.

Hasta que su sueño se convierta en profesión a tiempo completo, lo compagina con su empleo como camarera en La Calzada, su barrio de toda la vida. En la zona, nadie es ajeno a la actividad de Miner, como la llaman sus amigos. Todos se preocupan y se interesan por la trayectoria de la gijonesa, que quiere comerse el mundo sin descuidar sus orígenes. A Puño Limpio se denomina la cervecería en la que desempeña una labor a la que no le hace ascos, una muestra de cómo se toma las cosas. En sentido literal dentro del ring; en sentido figurado, fuera. El establecimiento respira boxeo por los cuatro costados. Miner se siente como en su segunda casa, rodeada de sus fieles clientes, que son sus primeros seguidores. De vez en cuando, se celebran espectáculos con el fin de entretener a los habituales. La vitalidad en el local la imprime, a menudo, ella misma. El ambiente es inmejorable. Nacida el 21 de febrero de 1993, a la "Espartana" apenas se le conocen dedicaciones más allá de la barra y el cuadrilátero. No tiene tiempo material para disfrutarlas. A las 7 de la mañana ya está en marcha en la cervecería, donde es la estrella indiscutible. Sus clientes, sus compañeros... todos la aprecian y están pendientes de su carrera, de cuál será su próximo combate. Cuando peleó en Londres hace unas semanas, el establecimiento estaba a rebosar. Ella desprende amabilidad por donde pisa. La fiereza que desata ante a sus oponentes desaparece cuando quien está delante es su círculo cercano, al que le echa un capote si tiene la más mínima oportunidad. Mantiene el fuerte carácter que expresa en el ring, pero lo enfoca de otra manera. Dicharachera y espontánea, no concibe la vida sin humor y sin el optimismo que porta por bandera. Eso sí, cuando se trata de prepararse, bromas las justas. El entrenamiento, que alterna entre la Escuela de Musculación Asturiana y el Club de Punky, en Pola de Laviana, y la dieta son innegociables. Lo lleva a rajatabla. También ayuda que su pareja, Rober Menéndez, "el Puma", sea púgil. Ambos comparten su amor por los guantes. Se complementan. Su lugar de desconexión lo tienen claro: Peón, en una casa en la que intentan, aunque sea brevemente, distraerse. Pero no paran: tiro con arco, "paintball"... Siempre están activos. El compromiso de Gutiérrez es innegable. Camarera, boxeadora y también monitora. Como si el entrenamiento para su cuerpo no fuera suficiente, también saca tiempo de su apretada agenda para enseñar el arte pugilístico a niños y adultos. A medida que se acerca una lucha, Gutiérrez aumenta más, si cabe, su compromiso. La envergadura del reto es directamente proporcional a su motivación. Intensifica su entrenamiento para llegar en óptimas condiciones al sonido de la campana. Su discurso es acorde a sus actos. No se amilana. Sin embargo, el boxeo apareció relativamente tarde en su rutina. Miner se dedicaba a la gimnasia rítmica. Entrenaba ocho horas diarias y obtuvo grandes resultados en varios campeonatos de España. Prepararse a conciencia no era óbice para dejar de lado los estudios. La "Espartana" compaginaba ambas facetas. Vivió su etapa de Secundaria en el Instituto Mata Jove. A su lado, su hermana, un año menor que ella. Protectora de los suyos, Gutiérrez nunca rehúsa ayudar en lo que sea pertinente. Amante de los animales, su perra la acompaña a todas partes. No es una exageración, su pierna luce un tatuaje del can. Tampoco ahorra energía en reivindicar las causas de las mujeres. Su apodo, "Espartana", no es casualidad. Como ella, las espartanas iban al frente sin miramientos, incluso contra hombres. Su giro hacia el boxeo, tras muchas temporadas volcada en la gimnasia rítmica, ocurrió hace unos tres años. Su perspectiva, y sus horizontes, cambiaron. Su amiga "Nany" Suárez, boxeadora, le transmitió el gusanillo por los guantes. Y cuando "Miner Dollar Baby" se propone algo, menguar su determinación no es una opción. Nadie de su entorno esboza la más mínima duda de que logrará vivir "A puño limpio" con los guantes. No hay "crochet" que tumbe su hambre de gloria. Pero hasta el día en el que consiga dedicarse al boxeo y "ser campeona", la "Espartana" no variará un ápice. Si tiene que hacer jornadas maratonianas para cumplir con sus obligaciones, las hará con una sonrisa en la cara, porque va paso a paso. Confía en el proceso. Los suyos la seguirán al fin del mundo. De eso no hay ninguna duda.