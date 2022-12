Galilea renace en el Antiguo Instituto: así es el belén monumental de esta Navidad

"Lo habéis hecho con mucho arte y cariño, San Pedro lo va a tener en cuenta". Son palabras de Constantino Bada, el sacerdote que se encargó de bendecir ayer el belén monumental que, tras meses de trabajo, inauguró la Asociación Belenista de Gijón. Lo hizo en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en una sala que congregó a decenas de interesados en ver el resultado final de la creación, llamada "De piedra y adobe" y que está dedicada a las construcciones en Galilea en la época de Jesús.

Plácida Novoa, presidenta de la Asociación Belenista de Gijón, reflejó su "satisfacción" por dar a conocer al público el fruto de varios meses de continuo esfuerzo. En una línea similar se expresó Elvira Suárez, vicepresidenta del colectivo. "Es un descanso", subrayó Suárez, que reconoció que los días previos a la inauguración fueron "de mucho ajetreo, como todas las Navidades". En cuanto a las dimensiones, son 40 metros cuadrados los que ocupa este belén monumental, cifra ligeramente superior a la del pasado año. "Queríamos que se vieran muy bien las construcciones", explicó la presidenta belenista. "Por lo que dijo el cura, lo hicimos mejor de lo que yo creía", bromeó.

Respecto a la decisión de dedicar el belén monumental a las viviendas en Galilea, Novoa argumentó que es un temática que nunca había abordado la entidad. "Se nos ocurrió, igual que en 2021 lo dedicamos al pan y el aceite", sostuvo. Una de las particularidades de "De piedra y adobe" es la posibilidad de contemplarlo con diferentes perspectivas lumínicas: el amanecer, el día, el atardecer y la noche. El ciclo dura unos cinco minutos. Eso sí, tanto Novoa como Suárez cuentan que no a todos los visitantes les agrada ver la obra con la iluminación nocturna. "Hay gente que, si le coincide la noche, se va", lamentó Novoa.

En relación a la cifra de figuras que componen el belén monumental, que estará disponible en el Antiguo Instituto hasta el 8 de enero, el colectivo le resta importancia. "Nunca las cuento", confesó Novoa, que recalcó que la cantidad no es significativa, sino que debe haber "las suficientes y necesarias" para transmitir el mensaje que se desea reflejar. "Ni más ni menos, porque no por poner muchas figuras queda mejor el belén", afirmó la presidenta del colectivo, que proclamó que, si primaba el criterio de la cantidad, podían "taparse unas a otras". "También hay que tener zonas despejadas para ver mejor algún paisaje", razonó Elvira Suárez. Una decena de personas colaboraron estos días en el Antiguo Instituto en el montaje de la obra, con la que ambas confían en atraer a miles de gijoneses y a, por qué no, expandir la pasión por el belenismo.

"Es arte y religión", manifestó Orlando Moratinos, director de la Fundación Foro Jovellanos de Gijón, que no se quiso perder el estreno oficial de uno de los actos más emblemáticos de la entidad belenista. Moratinos ensalzó la "inclusión" representada en la obra. "Se mezcla historia y creencias", aseguró. Y ponderó el esfuerzo llevado a cabo por la Asociación Belenista de Gijón para sacar adelante el nacimiento. "Son artistas sin firma", indicó.

Moratinos, que incidió en que "no hay dos belenes iguales", se deshizo en elogios hacia la propuesta de "De piedra y adobe". "La estética es estupenda", valoró un Orlando Moratinos que vaticinó que "habrá colas" en el Antiguo Instituto para visitar el belén monumental. "No hay exposición que se haga en esta sala de arte contemporáneo que tenga esta afluencia", aseguró un "convencido del belenismo".

Pilar Fernández, del colectivo belenista, tildó de "maravilla" el belén monumental, del que aseveró que "hay mucho trabajo detrás". "Está precioso", manifestó sobre una obra que "cuenta una historia muy buena", como destacó Fernández, que también mostró su confianza en que será un éxito de visitas. "Todos los años pasa mucha gente porque es de los mejores que hay en toda Asturias", incidió.

Por su parte, José Manuel Valle, presidente de la Asociación Belenista Asturiana, reivindicó la labor de la entidad gijonesa. "Su valía está muy probada tras muchos años de experiencia", indicó. Asimismo, alabó el resultado obtenido por el colectivo presidido por Novoa. "Es una obra muy completa, el paisaje está muy logrado, el celaje bien conseguido y la cascada remata de maravilla", explicó Valle, que remarcó que en la ciudad "hay una calidad muy alta". Y no dudó en ponderar la contribución de la entidad gijonesa hacia el belenismo a nivel regional.

"Estas espectaculares exposiciones nos hacen ir hacia arriba y nos harán conseguir el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", declaró Valle, que mencionó la inauguración del belén monumental como una de las "citas indispensables en Asturias" para los amantes de esta tradición. A su vez, el presidente de la asociación regional ensalzó el "estudio" ejercido por los belenistas para desarrollar el proyecto y que se aproximase a la realidad vivida en la época en la que está ambientado.

El estreno de ayer marcó el inicio de un periodo en el que los amantes del belenismo podrán visitar una de las creaciones más ambiciosas de toda la ciudad. Lo podrán hacer de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas. Los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas, mientras que el horario los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero será de 17.30 horas a 20.30. El 24 y 31 de diciembre no estará abierto. Esas dos jornadas, la Asociación Belenista se tomará un respiro tras meses de dedicación.