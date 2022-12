La gran familia de Santa Bárbara: el poblado honra a su patrona

Carmen López, conocida como "la Nena", se trasladó al poblado de Santa Bárbara con apenas nueve meses. Y hace justo 53 años, en plenas fiestas, conoció a Miguel Ángel González. Una fecha especial para el matrimonio que ayer, junto al resto de sus vecinos, volvió a disfrutar con fuerza de esos festejos. "Estamos muy contentos de volver a estar aquí todos juntos", señalaron. Porque ayer, tras dos años de parón por el covid, el poblado de la zona sur de la ciudad volvió a festejar a Santa Bárbara, su patrona, y la que da le da nombre. Misa, procesión, puya’l ramu y una comida de hermandad marcaron el cierre a tres días intensos de fiesta, en un anticipo navideño en este barrio. "Hemos sido los propios vecinos los que hemos puesto las luces de Navidad y decorado las calles para las fiestas y estas fechas", explicó Ángel Pérez, líder vecinal.

El poblado de Santa Bárbara tiene ese aroma de comunidad especial. Nació para los trabajadores de la Fábrica de Moreda. Vecinos y compañeros de trabajo mantuvieron durante muchísimos años ese nexo de unión que ahora se extiende con la llegada de nuevos residentes, que también han cogido con ganas ese sentimiento. "Viene gente joven y muy participativa, y eso se agradece mucho, que se mueva esto y vengan críos, y mantengamos ese ambiente de comunidad que hubo siempre", relata Miguel Ángel González.

"Antes la fiesta era lo máximo, no había otra cosa de ocio. Recuerdo que hasta que teníamos 14 años no podíamos ir al baile", detalló Carmen López, que ayer no quiso perderse la procesión, en una mañana fría pero soleada en Santa Bárbara en la que no faltaron la gaita y el tambor durante el pasacalles en torno a la iglesia.

Los festejos se iniciaron el pasado viernes, con una yincana familiar, un pasacalles al ritmo de la charanga "Los Restallones", campeonato de parchís, tute y ajedrez, o la música de David Payares. El sábado estuvo amenizado por la Orquesta Dragón, con una verbena con una gran acogida, y ayer, antes del pasacalles se repartió el bollu y la botella de vino para los mayores, y caramelos para los pequeños.

"Es la primera fiesta que organizamos desde la nueva asociación, estamos muy contentos por la acogida, se ha vuelto a esas raíces del barrio e incorporamos alguna cosina nueva como la puya’l ramu, para dar el toque asturiano y las tradiciones de siempre", comentó Ángel Pérez, líder vecinal. Y esa subasta fue uno de los momentos más entretenidos, con una puja que por alguna de las piezas de pan llegaron a pagarse 20 euros, entre alguna otra carcajada y felicitación a los ganadores.

La fiesta de Santa Bárbara, anticipo de la Navidad en este barrio, se presenta con mucha ilusión entre los vecinos. "Queremos recuperar ese sentimiento de barrio, que no estaba perdido, pero que no queríamos que se llevase la pandemia", concluyó Pérez.