Martín Nogales: "El crítico transmite su emoción del libro e invita a un viaje"

"La crítica literaria es fundamental para las personas que empiezan. Contribuye a dar a conocer libros que de otra manera sería muy difícil que llegasen al público". José Luis Martín Nogales, profesor universitario, crítico literario y escritor, compartió ayer un coloquio con la escritora María Jesús Mena, en el que abordaron el papel que desempeña actualmente la crítica literaria. Lo hicieron durante la jornada de cierre del V Congreso de Escritores de Gijón, en un coloquio que estuvo moderado por José Luis Díaz Caballero, escritor y vicepresidente de la Asociación de Escritores Noveles.

Martín Nogales desgranó durante su exposición cómo los críticos contribuyen desde su visión personal a fomentar la literatura. "La lectura es una experiencia y una emoción, considero que leer es un descubrimiento. El crítico literario lo que transmite es su emoción del libro, su experiencia, y nos invita a un viaje y a descubrirnos lo que él mismo ha descubierto previamente", explicó sobre la función que considera que acomete la crítica.

En el encuentro se diferenció primero el papel de la crítica periodística y el de la literaria. "Cuando se adopta un tono y una forma literaria es cuando se trata de un artículo literario, pero apenas sucede en el 1 por ciento de los casos", comentó. No obstante, Martín Nogales invitó a revivir este género en un momento en el que se han limitado sus apariciones en soportes más tradicionales: "No hay que rendirse, hay otros medios digitales que también hay que dinamizar. La peor reseña es la que no existe, la reseña más negativa es el silencio". María Jesús Mena recalcó, por su parte, durante su intervención que "una reseña es como un relato breve", y que en su caso busca descubrir "autores a los que admiro por su osadía y valentía". Además, apuntó: "Intento no solo que se lea ese libro, sino que la crítica sirva para que se conozca ese autor y se abra más el abanico, y no se hagan solo de las obras de los más conocidos".