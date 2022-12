"Hay un cerco a Gijón. Este Presupuesto regional es un impedimento para que Gijón pueda desarrollarse y salir de la crisis con éxito", sentenció González, para quien esos 614 millones de más sobre el año pasado que se computan en el presupuesto consolidado del Principado se van directamente a gastos de personal, gastos corrientes, transferencias internas y el pago de la deuda. "Ese saqueo a los bolsillos de los asturianos se reparte entre la propia estructura del Principado", remató.

Para el PP local, Gijón sale perdiendo en los Presupuestos autonómicos en todos los frentes, tanto si se analiza solo el paquete de inversiones como si el análisis se hace mirando a gastos corrientes. Su ejemplo fue el gasto sanitario. Según los datos ofrecidos por el diputado Pablo González, el gasto por tarjeta sanitaria en el área V, donde está Gijón, es de 838 euros. El más bajo de todas las áreas en las que se divide el mapa sanitario asturiano. La mitad que los 1.630 euros por usuario del área II, con cabecera en Cangas del Narcea. Pero también muy por debajo de los 1.535 del área IV, la de Oviedo, los 1.205 del área VII, que se corresponde con Mieres, y los 1.045 del área III, con cabecera en Avilés.

Ningún mérito

En este reparto de euros sanitarios no entran inversiones como la del hospital de Cabueñes que, con una partida de 38,1 millones para las obras de su ampliación, es el mayor gasto en inversión de todo el presupuesto autonómico para 2023. Cabueñes lleva una década en el Presupuesto autonómico, aunque las obras no comenzaron hasta hace unos meses. También se repiten partidas para los accesos a la Zalia y se fijan presupuestos para los equipamientos sanitarios y educativos que los vecinos de Nuevo Roces y Vega-La Camocha llevan años reclamando. En Nuevo Roces los 3,2 millones para el complejo sanitario han sido una alegría oscurecida por los solo 450.000 euros para el colegio. Y en La Camocha el enfado con los 160.000 euros que hay para hacer realidad el consultorio es monumental.

"Ningún mérito especial tiene volver a presupuestar los equipamientos de Nuevo Roces y La Camocha, que volverán a quedar sin hacer, o meter más millones a Cabueñes. ¿Y qué más hay? ¿Dónde están esos proyectos estratégicos que permitan que Gijón tenga un futuro, que generen empleo y riqueza?", se preguntó en voz alta el diputado. ¿Su respuesta? "El Principado pasa de esta ciudad y eso lo estamos pagando todos".

Para Ángeles Fernández-Ahúja, concejala del PP en el Ayuntamiento de Gijón, el agravio del Principado hacia Gijón es doble. Por un lado, está el "menosprecio y ninguneo" del Principado a la ciudad en los propios Presupuestos autonómicos. Pero, por otro, recriminó la popular, está esa "posición de perfil en la que se pone el presidente Barbón ante los agravios a Gijón de los Presupuestos de Pedro Sánchez".

Critica el PP local que el Gobierno regional no haya apoyado con fuerza la movilización política y social que se ha dado en Gijón en defensa del vial de Jove, ante la escasa aportación económica que aparece en el Presupuesto del Estado para el año que viene.

"No voy a entrar a buscar culpables. Yo lo tenía muy claro, era una campaña de acoso judicial y me tocó a mí. Sí me da pena y coraje que se utilicen recursos judiciales, tan necesarios, en artimañas políticas". Esa fue la reflexión del presidente del PP local, Pablo González, sobre el desenlace de una denuncia que le llevó a los Juzgados en plena bronca política con el exportavoz municipal popular, Alberto López-Asenjo. El Juzgado de instrucción número 4 de Gijón acaba de archivar la causa de un particular que había demandado al responsable de Asturbarómetro y a Pablo González por vincular una encuesta de la entidad al cese de Alberto López-Asenjo, ahora edil no adscrito. Por otro lado, González defendió ayer la idoneidad de Diego Canga como candidato del PP a la Presidencia del Principado. Sobre la candidatura a la Alcaldía de Gijón respondió con un "no toca".