El Grupo "no tolerará" ofensas a trabajadores ni a directivos en las redes

El Grupo Covadonga tendrá, a partir de ahora, una política de cero insultos en las redes sociales. El club gijonés no tolerará faltas de respeto ni a los trabajadores, ni a los directivos de la entidad tras la sentencia que acaba de ganar el presidente, Antonio Corripio, en la que un juez le da la razón y condena a pagar 5.000 euros a un hombre que publicó varios comentarios ofensivos contra él en un grupo de Facebook denominado "Nos preocupa el Grupo". "No estoy en contra de las críticas, y menos aún si son constructivas porque el objetivo de estas es la que las cosas mejoren y así, además, se fomenta la participación. Pero ni se puede, ni se debe tolerar el insulto. Hay líneas que ni se pueden, ni vamos a permitir que se vuelvan a cruzar. La sentencia marca un antes y un después", aseguró ayer el presidente del Grupo, Antonio Corripio.

La sentencia dirime unos hechos que se produjeron en 2017 y que han venido dilatándose en el tiempo. Examina pormenorizadamente 17 mensajes en el citado grupo de Facebook en los que se aludía a la gestión de Corripio como presidente grupista. Algunos de estos mensajes contenían "descalificaciones personales e imputación de comportamientos y acciones susceptibles de lesionar su honor personal y profesional", reconoce el juez.

"La gente que critica en redes sociales tiene que darse cuenta de que detrás de cada entrevista, de cada fotografía, de cada comunicado, hay una persona, una familia y unos amigos que sufren por los comentarios, en muchos casos despectivos", aclaró Corripio. "Son comentario que no tienen más ánimo que ofender y hacer daño", añadió el dirigente grupista, que habló de su caso personal. "En mi caso y en el de mi mujer, que me acompaña desde el principio en la junta directiva, tenemos una hija de 11 años que ya lee las redes sociales. No nos importa que lea una crítica, pero nunca insultos ni calumnias. Eso lo entiende cualquier persona", insistió Corripio. "Al que más le gustaría acertar con sus decisiones es a mí y a la junta directiva pero aunque no siempre salen bien las cosas eso no justifica ni el insultó ni la calumnia", zanjó el presidente del Grupo.