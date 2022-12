La zona rural lamenta la "escasa" iluminación y crea adornos por su cuenta: "Tenemos la sensación de que es escasa"

El compromiso del Ayuntamiento gijonés de llevar la iluminación navideña a la zona rural se ha consumado. Las reivindicaciones de las distintas parroquias han surtido efecto y los vecinos ya gozan de adornos festivos. Sin embargo, los representantes vecinales echan en falta un mayor esfuerzo en la decoración, ya que muchos tildan de "escaso" el dispositivo lumínico que ha instalado el consistorio. Es el caso de Elena Medina, presidenta de la Asociación de San Julián de Roces, que lamenta la falta de iluminación festiva dedicada a la parroquia respecto al ámbito urbano. "Hay muy poco", comenta. "Si consideramos que poner un arco en una carretera ya es iluminación navideña...", cuenta.

Medina, que considera que la decoración en la parte urbana de la ciudad es "más notoria", asevera que la propuesta del Ayuntamiento ha resultado un "fracaso". De hecho, en San Julián de Roces se han buscado la vida para ofrecer motivos navideños realizados por su cuenta, como un belén, situado junto a la iglesia y desarrollado por miembros tanto de la asociación y por vecinos de la zona.

En una línea similar se expresa Eduardo Alcázar, líder vecinal de Caldones, que muestra su insatisfacción con cómo se han distribuido los adornos dispuestos por el consistorio en la parroquia. "Pusieron un arco entre las ramas de los árboles y no se ve nada", explica un Alcázar que subraya que "queda un poco feo". "Tenemos la sensación de que es escasa", apunta sobre la iluminación. Asimismo, el representante vecinal de Caldones censura el emplazamiento de los motivos festivos, en una zona en la que "apenas hay paso de gente". "Está fuera de lugar", indica.

Eduardo Alcázar, que si bien agradece la "novedad" que supone el montaje decorativo llevado a cabo por el consistorio, pone de manifiesto la "decepción" que alberga la parroquia, que en años anteriores había puesto de su bolsillo para decorar las calles. Además, cuenta que el consistorio ha hecho caso omiso a las peticiones vecinales de instalar los adornos en otros lugares para que lucieran más. El líder vecinal de Caldones ensalza la trascendencia de las luces navideñas para disfrutar de estas semanas festivas. "Dan vida a la zona rural", incide. "Nos sentimos desplazados", censura Alcázar, que critica la ausencia de "avances" en las parroquias en relación al ecosistema urbano gijonés.

José María Rubiera, de la parroquia de Castiello de Bernueces, es algo más optimista. "Otros años no pusieron nada y este sí", recalca. La plaza del Curullu ha sido uno de los espacios elegidos por el Ayuntamiento para dotar a Castiello de un ambiente navideño. "No tenemos mucho material", argumenta Rubiera sobre el hecho de que los vecinos no hayan optado por decorar la zona por su cuenta. También agradece el gesto de apostar por el entorno rural Miguel Llanos, presidente de la Federación de asociaciones de vecinos "Les Caseríes" y líder del colectivo de La Pedrera. Allí, un arco que reza "Feliz Navidad" sobresale en la carretera general. Un detalle que Llanos cataloga como "un logro" respecto a ediciones pasadas. Lo que más valora es la intención municipal de llevar la iluminación a todas las parroquias. "Las luces dan vida", subraya.

A pesar de que, en comparación a los barrios urbanos, la decoración en las parroquias es sensiblemente inferior, Miguel Llanos asume la realidad. "Todos queremos más, pero ya con lo que hay la gente lo nota mucho", asegura. A su vez, el presidente de "Les Caseríes" agradece la responsabilidad adquirida por el consistorio tras las reclamaciones por parte de los vecinos de la zona rural. "Se pidió que tuviéramos los mismos derechos, lo que llevamos mucho tiempo reivindicando, y atendieron", sostuvo.

Juan Manuel Caso, presidente de la Asociación de Vecinos "Peñafrancia" de Deva, también reconoce el compromiso del Ayuntamiento para, esta Navidad sí, proveer a la parroquia de motivos festivos, pese a que no abunden. "Todo lo que se haga que no se hiciera antes es bienvenido", afirma Caso, que explica que la decoración en Deva se ubica frente a la iglesia de San Salvador. Sin embargo, el líder vecinal no las tiene todas consigo. "No sé si se hace por sentimiento o por cumplir", confiesa un Juan Manuel Caso que califica como "poca cosa" los motivos navideños que engalanan la zona. Al igual que varios de sus homólogos de otras parroquias, Caso insiste en la doble vara que emplea el consistorio con el núcleo urbano y con el rural. "En general, estamos más abandonados, no solamente con el tema de la iluminación", lamenta. "Reclamamos más esfuerzos", sentencia.

No obstante, no todo es negativo para el representante vecinal de Deva. "Por algo se empieza", asevera Juan Manuel Caso, que confirma que la parroquia organizará fiestas infantiles para vivir esta etapa de la manera más intensa posible. Una Navidad para la que la zona rural solicita, pese a los brotes verdes, una mayor implicación municipal en términos de decoración.