Arte de ingeniería y tradición: así son dos de los proyectos en Laboral Centro de Arte

Un proyecto que intenta explorar las formas de comunicación entre dos entidades y un estudio en el que se propone poner de manifiesto la interdependencia entre el hacer de las rederas, la pesca y el paisaje e identidad del lugar. Son dos de las propuestas en las que trabajan actualmente los artistas que trabajan dentro del programa de residencias de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. "El apoyo que se nos da es clave", coinciden en señalar Nacho Pérez, del colectivo Artea, que desarrolla su proyecto "Opticom"; e Irene Trapote, del proyecto "Hacer territorio atando cabos".

Nacho Pérez, ingeniero, junto a sus compañeros Jorge Recio, David Sela y Andrés López, han enfrentado dos láseres con unos espejos con un pequeño orificio en sus frontales, con la intención de responder a las preguntas de si las máquinas pueden hablar entre sí y conocer cuáles son los límites de la comunicación. "Queríamos simular la comunicación entre dos entidades electrónicas. En este mundo que vivimos que es un poco así, y no se sabe mucho donde están los límites entre las cosas, con esto de la inteligencia artificial, quisimos apuntar un poco a eso, a cómo se comunican dos máquinas entre sí, de una forma muy visual, con el reflejo que se producen entre ambas", comenta el ingeniero.

Combinado con efectos de sonido, humo y luz, mucha luz, como si de rayos láser se tratara, este proyecto se presenta como un trabajo de programación, de códigos, que permite reflexionar sobre la era digital. "Ahora más que nunca vivimos en lo audiovisual, con el metaverso, que es puramente eso, ver y escuchar, la propuesta es un poco arriesgada, aquí en Asturias hay muy poco apoyo, pocos colectivos que se dediquen a esto", indica.

En "Hacer territorio atando cabos" Irene Trapote, por su parte, traslada a Asturias el estudio que inició en Galicia sobre las redeiras (rederas en castellano), esa figura de las profesionales que se dedican a la confección, reparación y mantenimiento de artes y aparejos de pesca. Primero se centró en la Costa de la Muerte de Galicia, donde realizó un audiovisual de 15 minutos, a la que se sumaba una instalación con redes, en la que el espectador entraba por un túnel y escuchaba diferentes pistas de audio. Ahora ha estudiado esta misma figura con mujeres de Luarca y de Candás, para mostrar la situación de este oficio en Asturias. "Mi idea es hacer una especie de paisaje colectivo, que sería un viaje por la costa, las diferentes prácticas de tejer redes, y poner en valor este trabajo históricamente vinculado a lo femenino, complemento familiar trabajo", relata Irene Trapote.

En su investigación analiza también la evolución que ha vivido esta dedicación. "Lo que se hace ahora es arreglar el aparejo, la malla ya se hace de forma industrial, pero se rompen, y la parte de alrededor no lo puede reparar una máquina, sigue teniendo que hacerse de forma artesanal", comenta, sobre la importancia de un oficio que considera que no desaparecerá. "Es un oficio que no puede dejar de existir, es algo necesario, pero el problema es que las ayudas del Principado son casi nulas, es muy precario. En Cantabria y País Vasco hay muchas ayudas a la pesca", subraya.