El Consejo Social exigirá por carta que el vial de Jove se licite antes de mayo

Licitar las obras del vial de Jove antes de mayo de 2023. Esta es la demanda prioritaria que consensuó este viernes el Consejo Social convocado por Ana González y que, además de con portavoces locales y representantes sindicales y vecinales, contó con la presencia de los diputados Sofía Castañón (Unidas Podemos) y Roberto García Morís (PSOE) y de la senadora socialista María Jesús Álvarez. Tres de los once representantes autonómicos y nacionales que se pretendía que acudiesen al acto, sin bien algunos, como la popular Paloma Gázquez, manifestó no haber recibido invitación a la cita. La cita consensuó "centrar la reivindicación" en que la obra se licite antes de las próximas elecciones porque, en palabras de la alcaldesa Ana González, "hay que ser pragmáticos y efectivos" y se prefiere este compromiso antes que la revisión presupuestaria del gasto plurianual. "Si se licita en tiempo eso ya compromete el presupuesto de los años siguientes", aseguró la Regidora. Una afirmación que no acaban de comprender en el Partido Popular, el único que ha presentado una enmienda en el Senado para incrementar la partida del vial en 2023 en los Presupuestos Generales, y que está abocada a fracasar por falta de apoyos.

El siguiente paso acordado fue enviar una carta firmada por la Alcaldesa y dirigida a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el que se solicita una reunión formal –con ella o con otro representante del "más alto nivel"– para "cerrar las incertidumbres" sobre el proyecto, presupuestado para 2023 con dos millones de euros y con 73 en un gasto plurianual de cuatro años en una obra que, tras su revisión, rondará los 300 millones de euros de inversión. "Para el año que viene ya hay una cantidad asignada, pero viendo que no se completa con las del resto de años, nos alarmó, porque parecía indicar que no había voluntad política", recordó González, que explicó que a esa reunión con Sánchez acudirá una "delegación" del propio Consejo Social.

Que el objetivo se centre ahora en la licitación de la obra y no en las cifras presupuestarias, a juicio de González, responde a que confirmar lo primero garantiza, a la larga, lo segundo. "Ni siquiera si corrigiesen la senda de gasto (plurianual) se garantizaría la obra. Hemos decidido que, teniendo en cuenta los tiempos –porque varios partidos habían presentado enmiendas, pero en bloque, y lo ponían difícil–, lo importante ahora es la licitación", completó la Alcaldesa.

La propuesta tiene el visto bueno de Sofía Castañón, que prometió este viernes que ejercerá "presión" a nivel autonómico para que esta demanda llegue a Madrid. "Pero una mayor presión también por parte del presidente Adrián Barbón contribuiría a lograrlo", matizó la diputada. Roberto García Morís, por su parte, señaló que los Presupuestos Generales –ahora en tramitación en el Senado– "son buenos para Asturias" y que ya incluyen la licitación de obra, pero que tanto él como María Jesús Álvarez asumirán el "compromiso" de lograr la garantía de que esa obra se licite antes de mayo. Se elige esta fecha porque el estudio de impacto ambiental que avala la obra caduca en junio. "Pondremos toda nuestra energía en ese objetivo común", señaló.

Ausencias en la reunión

Mientras, la diputada Paloma Gázquez, del Partido Popular, no comparte ninguna de estas valoraciones. No acudió a la cita porque, asegura, no fue invitada. "No sé por qué a diputados socialistas y de Podemos, que no han luchado por el vial, les llegó la invitación y a mí, que llevo años defendiéndolo, no. Es una vergüenza, un descaro", reprochó. Añadió no entender a qué se refiere García Morís con "poner energía" en un proyecto que, a su juicio, debe priorizar garantizar el presupuesto. Su partido presentó enmiendas a los Presupuestos Generales en el Congreso –junto a quejas similares por parte de Foro y Ciudadanos–, y en una pedían duplicar hasta cuatro millones la partida de la obra en 2023. "Y tanto PSOE como Podemos e Izquierda Unida votaron en contra, tanto en comisión como en Pleno. Parece que Sofía Castañón dijo en el Consejo que votó en contra porque las enmiendas iban en bloque, pero sabe que podría haber pedido una votación individual y votar a favor. No quiso", criticó la diputada. "Nuestra senadora, Mercedes Fernández, nos ha dicho que la enmienda en el Senado va a correr la misma suerte", señaló, por su parte, la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja.

Ana González, por último, señaló que mientras esta carta se gestiona espera también "retomar el contacto" con el Ministerio de Transportes para estudiar esa revisión del gasto plurianual. También reconoció que le hubiese gustado contar con una mayor presencia de diputados y senadores. En el Senado, están los socialistas María Jesús Álvarez, Mercedes Otero, Francisco Blanco, María Fernández y Fernando Lastra y la popular Mercedes Fernández. Son diputados, por el PSOE, Adriana Lastra, María Luisa Carcedo y Roberto García Morís, por el PSOE, además de la popular Paloma Gázquez, Sofía Castañón de Unidas Podemos, Isidro Martínez Oblanca (Foro) y José María Figaredo, de Vox. González reconoció que Martínez Oblanca y Mercedes Fernández sí se dirigieron a ella para disculpar su ausencia.