El Golf de Castiello, ante el hándicap de una acentuada división interna

Delicada situación en el Real Club de Golf de Castiello. El club gijonés se enfrenta a momentos de acentuada división interna con un grupo de socios cada vez más numeroso y crítico con los dos años de gestión del presidente del club, Senén Merino. La situación se ha hecho evidente con la paralización del plan director, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, después de que un amplísimo número de asociados votara mayoritariamente en contra de realizar las obras previstas para renovar greenes en este ejercicio. Algunas voces, ni siquiera consideraban que cumpliese los requisitos de un plan director al uso. La negativa de los socios descabalga por completo el que era el proyecto estrella de Merino, discutido por un grupo que le afea algunas de sus últimas decisiones. A pesar del revés, la intención de Merino es agotar su mandato, mientras que por los pasillos del club ya se escuchan las primeras quinielas de cara a unas elecciones para las que aún falta como poco un año. La polémica está servida.

Para entender la situación que vive hoy el Golf de Castiello hay que irse atrás varios meses en el tiempo. Senén Merino llegó a la presidencia en marzo de 2020, relevando al histórico Antonio Mortera, quien, tras 12 años al frente, no podía presentarse a la reelección. El cambio de poderes no fue precisamente un camino de rosas. Una denuncia de miembros del club sembraba las dudas sobre la legalidad del proceso por una hipotética incompatibilidad de los estatutos del club con la Ley del Deporte. Dudas que, en todo caso, quedaron despejadas por un informe jurídico encargado por el propio club. Senén Merino, ingeniero de profesión con una dilatada carrera y fotógrafo, fue proclamado el 11 de marzo del 2020. Por el camino quedó Rafael García, su oponente, que se retiró tiempo antes.

Dos días después pasó lo inesperado. España entera se confinó y los clubes sociodeportivos tuvieron que ejecutar por primera vez en toda su historia un cierre total de sus instalaciones. La pandemia puso en un segundísimo plano las diferencias anteriores al virus. El ruido volvió a sonar en marzo del año pasado cuando la directiva profundizó en su plan director. La idea, avanzada por este periódico, era una inversión de medio millón de euros en ocho años para renovar los greenes y modernizar instalaciones de riego. Como todos de este tipo, el de Castiello contaba con un especial mimo y cuidado de la presidencia.

Las directivas de todos los clubes sociodeportivos tienen que hacer frente a críticas, algunas peregrinas. Pero ya no es el caso de Castiello, donde hay una sólida facción que afea las maniobras del actual presidente. Su poder crece. Y los números, como el algodón, no engañan. El bloqueo del plan director llegó en una asamblea extraordinaria en octubre. Fueron 85 personas las que asistieron, pero los estatutos permiten la delegación del voto así que al final se pronunciaron unas 500: 350 votaron en contra de las obras previstas para este año en el plan director y 150 estuvieron a favor. Como dato, Merino logró en marzo de 2020 cerca de 400 avales para convertirse en presidente. Las cifras son, por lo tanto, para tenerlas muy en cuenta.

El Golf de Castiello es el segundo club local con menor número de socios, solo por detrás del Club Hípico Astur. Sin embargo, eso no quiere decir que, como el Chas, no sea una entidad con raigambre en la ciudad. Como el resto de agrupaciones de este tipo tiene sus peculiaridades. El club suma unos 800 socios y de ellos cerca de 200 viven fuera de Asturias. Cuentan las fuentes consultadas que hay otras personas que, por circunstancias, no están tan en el día a día de lo que pasa en la entidad. Por lo tanto, el colectivo que dispone de conocimiento de todo lo que pasa es un círculo mucho más reducido. Y, en el caso de los críticos con la actual presidencia, con una importante influencia.

El plan director del Real Club de Golf de Castiello –fuentes del sector crítico sostienen que el proyecto no se podía considerar tal– ha caído en saco roto hasta nuevo aviso. La obra queda incompleta. Solo se han podido realizar la renovación de un puñado de greenes. Entre medias se hizo una pista de croquet muy popular y muy apreciada por los expertos. Por el número de socios que tiene, se comenta en medios de la entidad, el Golf de Castiello se parece más a una comunidad de vecinos grande que a una entidad de magnas dimensiones, caso del Grupo Covadonga. Una comunidad que se enfrenta a turbulencias.