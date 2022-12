El hospital de día infantil "evitará ingresos psiquiátricos", aplauden los expertos

Un hospital de día infanto-juvenil de salud mental funciona como un "recurso intermedio" entre la atención que ofrece un centro de salud mental al uso y una planta de hospitalización con ingreso. Permite, además, un tratamiento "intensivo" pero "amoldable" a cada paciente, y su presencia en Gijón resulta "fundamental" para el desarrollo de una red sanitaria que hasta hace unos años había "olvidado" su abordaje de patologías mentales desde la prevención. Así lo explican psiquiatras y psicólogos clínicos de la región conocedores del dispositivo que el Principado comenzará a diseñar el año que viene en el marco del nuevo edificio de salud mental que el Sespa proyecta para la ciudad, un plan adelantado por LA NUEVA ESPAÑA y que se pretende ubicar cerca del entorno del Hospital de Cabueñes. Para ese edificio, pendiente aún de un estudio de necesidades que afine qué recursos incorporará, sí se considera ya prioritario crear un hospital de día para niños y adolescentes, tomando como ejemplo el dispositivo ya existente en Oviedo y que, según sus responsables, ha dado "muy buenos resultados" desde su puesta en marcha en 2019.

Para este hospital de día se pretende usar como modelo el que funciona desde 2019 en La Ería, en Oviedo. Beatriz Camporro dirige el área de gestión clínica de Salud Mental del HUCA y del área sanitaria IV (la de Oviedo) desde 2017 y lleva más de dos décadas en puestos de responsabilidad relacionados con la salud mental. Dice estar especialmente orgullosa de este hospital de día que nació a las puertas de la pandemia y que, pese a ello, tiene ahora un modelo "consolidado" y que puede replicarse en Gijón. Explica que se dirige a jóvenes de entre 6 y 18 años, con ocho camas para niños y doce para adolescentes, aunque en Oviedo ese límite de edad no es del todo estricto. "Hicimos un proyecto especial para fases iniciales de psicosis, causadas por distintos diagnósticos, y elaboramos un programa diferenciado dentro del hospital de día que, siguiendo las guías de práctica clínica, estiman un seguimiento de cinco años. Así, si un joven que aún no cumplió los 18 entra en el programa se mantiene en el proyecto durante esos cinco años. Fue una iniciativa muy singular en Asturias y es una tendencia que se está replicando en otras comunidades", explica.

Añade la responsable que el hospital de día está en contacto con la consejería de Educación, así que los menores tienen aulas y profesores para no perder su formación académica. Disponen, también, del mismo servicio de cocina que el HUCA, por lo que ofrecen dietas pautadas y personalizadas a cada joven: "Este tipo de recursos son un lugar asistencial de recuperación, de intervenciones multidisciplinares muy intensivas y muy de a diario, para que el menor pueda vivir con normalidad". La gran ventaja de que Gijón cuente con un hospital de día infanto-juvenil, no obstante, es evitar un ingreso hospitalario. "Eso es totalmente traumático para los menores. Desde Oviedo ya hemos atendido a menores de otras áreas", concreta.

Elisa Seijo, responsable de la Unidad Psiquiátrica Infanto-Juvenil del HUCA, considera "muy necesario" que Gijón tenga un dispositivo propio de este estilo, precisamente, para evitar en medida de lo posible esos ingresos hospitalarios. "Lo ideal de este tipo de recursos intermedios a pie de calle es que provoca una menor ruptura para el paciente, pero no es lo mismo poder tener ese recurso en tu ciudad que tener que gestionar que tu hijo sea atendido en Oviedo si tú no vives allí", señala. Destaca que el hospital de día ovetense en el que se basará Gijón realiza terapias grupales e individuales, y que se "amolda" a la nivel de intensidad que se considere. "Hay pacientes que tienen que ir todos los días y comer allí y otros que van dos veces a la semana. Suelen ser programas a medio plazo, durante unos meses", aclara. A su juicio, a la larga, la red sanitaria tendrá que incorporar aún más hospitales de día, sobre todo viendo el auge de las patologías relacionadas con la salud mental en jóvenes en los últimos años.

Teresa Bobes, psicóloga clínica especializada en la salud mental de niños y adolescentes, cree que la región tiene una "necesidad acuciante" de incorporar recursos especializados desde hace años. "Que Gijón tenga un hospital de día es fundamental, porque es un recurso intermedio que permite realizar una intervención intensiva pero sin los costes y los trastornos que provoca hospitalizar. Es importantísimo poner el foco en esto ahora, porque la población infanto-juvenil está lamentablemente un poco desbordada en todos los sentidos, especialmente desde la pandemia", apunta. Añade, de paso, que la salud mental ha sido hasta ahora "el hermano pobre" de la sanidad por el estigma que acompaña a este tipo de patologías. "Que Cabueñes no atienda salud mental es raro, pero no parece que importase hasta ahora", comenta, en referencia a que la planta psiquiátrica del área sanitaria V de Gijón está en el Hospital de Jove. Sobre el proyecto del edificio de salud mental, explica: "Los profesionales estamos expectantes. La noticia es bienvenida, pero ahora hay que dotar la idea de recursos económicos y de personal. Es importante que salga adelante".

Por último, el psiquiatra y catedrático Julio Bobes explica que un edificio de salud mental era "una deuda pendiente" con la sanidad gijonesa y una vieja demanda de los profesionales. Lamenta el "tremendo retraso" en planificación –explica con ironía que el Plan de Salud Mental 2022-2030 se aprobará en 2023– y considera una "provocación" que la planta psiquiátrica del área no esté en Cabueñes. Celebra, no obstante, que el hospital de día infanto-juvenil esté más cerca de concretarse, también porque este tipo de recursos permitirá acreditar a la región para formar a especialistas en esta materia. "En su día no se apostó lo suficiente por la salud mental, así que está bien que empiecen a pensar en ella ahora. Pero les recomiendo que hablen con los profesionales y les pregunten su opinión. Hasta ahora, no se les ha escuchado", advierte.