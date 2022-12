Las protestas en la Laboral se avivan por la falta de cafetería

Los usuarios de los diferentes espacios de la Laboral continúan en pie de guerra por el cierre de la cafetería, inactiva desde el inicio de curso al haber quedado desierta la licitación, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Los estudiantes de la Facultad de Jovellanos de la Universidad de Oviedo han decidido retomar las protestas para pedir su reapertura ante "el incumplimiento de los plazos" por parte de Recrea, la sociedad pública responsable del servicio dependiente de la Consejería de Cultura del Principado que aún no ha sacado a licitación de nuevo el servicio.

Los estudiantes del grado de Trabajo Social han convocado para este próximo martes una segunda chocolatada como protesta, similar a la que reunió el pasado mes de octubre a más de medio centenar de matriculados. "Con el anterior pícnic quedó demostrado que la cafetería sí es rentable económicamente. Hay mucha gente que quiere utilizarla. Esa primera protesta nos ha servido para darnos cuenta que la red de afectados es mayor, no solo estudiantes de la Universidad, y que debemos unirnos. Estamos tratando de que las acciones sean conjuntas entre todos los damnificados", reivindica Sara Hevia, una de las portavoces. De esa "red" a la que hace mención Hevia forman parte profesores, ponentes y trabajadores de entidades ubicadas en el complejo arquitectónico, como la Escuela Superior de Arte Dramático o Conservatorio de Música. Por ejemplo, el AMPA de este último centro han recogido firmas para solicitar su reapertura. También se ven afectados aquellos empleados de las empresas del Parque Tecnológico, ya que tan solo tienen que cruzar la carretera para acceder a la Laboral.

La inactividad de la cafetería también preocupa a la dirección de la Facultad Jovellanos. "No tenemos novedades. Lo último que se nos trasladó es que los pliegos se estaban reformulando", incide su decano Levi Pérez. Las previsiones estimaban que el servicio fuese sacado a concurso en noviembre para que las instalaciones entrasen en funcionamiento en febrero, coincidiendo con el comienzo del segundo semestre. "Debería haber salido ya. Si no, es más que probable que no se cumplan los plazos previstos inicialmente", avisa Pérez. Desde la consejería de Cultura aseguran "estar trabajando en ello".

Muchos de los afectados han optado como alternativa acudir a la cafetería del tanatorio de Cabueñes, a unos cinco minutos caminando, cuyos trabajadores se han percato de un aumento de afluencia de clientes procedentes de la Laboral.

La licitación para la explotación del servicio de cafetería, restauración y vending de Laboral Ciudad de la Cultura salió publicada el pasado 25 de mayo, con un valor estimado de 2,2 millones. Sin embargo, el 9 de junio se acordó declarar desierta la adjudicación del contrato, al que tan solo se presentó la empresa Catering Arcasa. Desde entonces, los trabajadores de la cafetería permanecen "en un ERE y a la espera de que empresas opten al concurso", denuncian los estudiantes.