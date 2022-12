Roces estrena su belén con troncos y palés

"Tenemos que hacer algo para estas Navidades", deslizó hace poco menos de dos meses Elena Medina, presidenta de la Asociación de San Julián de Roces, convencida de que las fiestas tenían que vivirse de forma especial en la parroquia. Y en cuanto compartió su deseo, todo Roces se volcó. "Nos movilizó", confiesa Ana García, vicesecretaria de la entidad vecinal, que vio adecuada la propuesta para "darle vida" a la zona, habida cuenta de la disconformidad generalizada con el Ayuntamiento por la "escasa" iluminación desplegada en el entorno rural de la ciudad.

La iniciativa se ha plasmado frente a la iglesia de San Julián, a la que los vecinos han incorporado luces decorativas para engalanarla. Pese a que en el interior de la iglesia hay un belén tradicional con "figuras muy bonitas", como comenta García, en el exterior descansa lo más llamativo del espacio, con un nacimiento y varias escenas navideñas que pretenden "reproducir la esencia" de Roces. Un portal de Belén y estampas de animales presiden una pequeña parcela, un atractivo más para los feligreses que se pasen por la iglesia de San Julián.

Lo particular reside en los elementos utilizados para elaborar las construcciones: troncos, palés, telas, hierba... "Lo importante era reutilizar materiales disponibles", explica Ana García, que agradece el esfuerzo colectivo para sacar adelante el proyecto. La presencia de burros o conejos no hace sino representar "la parte rural que conserva Roces", como sostiene la vicesecretaria del colectivo, que el pasado año realizó un nacimiento más reducido con piñas y piñones.

"Es un belén zoológico", bromea Manuel González-Posada, vicepresidente de la asociación, satisfecho con el resultado final. "El trabajo está hecho", celebra González-Posada, que asegura que "siempre hemos sido de belenes y nacimientos". Ana García, por su parte, reivindica que "son dos conjuntos que se complementan", en alusión tanto al belén confeccionado al aire libre como al que se encuentra en la entrada de la iglesia de San Julián. Eso sí, en el primero también existen matices. "Hay una Navidad importada, con Papá Noel y renos", sostiene Manuel González-Posada.

Celestino Medina, padre de la presidenta vecinal, también colaboró en el transcurso del proyecto. "Fuimos haciendo las cosas a poco a poco", apunta un Medina que, a sus 85 años, no dudó en arrimar el hombro para dejar Roces lo más festivo posible. "Unos días le dedicaba tres horas, otros una...", subraya el padre de Elena Medina, la cabeza pensante de la idea. "Ella me enseñó fotos de lo que quería", señala su progenitor, que lamenta que el consistorio no haya puesto más ahínco en decorar la parroquia. Para él, el belén y los elementos pueden ser un aliciente más para quienes paseen por la zona.

Como asevera Ana García, la iniciativa, destinada a "crear ambiente festivo con escenas tradicionales y típicas", ayudará a Roces a vivir esta etapa con más alegría y tras, sobre todo, el trabajo de sus vecinos, que se buscaron la vida para engalanar, por su cuenta, su querida parroquia.