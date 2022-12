Los cotillones cogen impulso tras el covid y por la falta de fiesta en la plaza Mayor: las alternativas en Gijón

Gijón volverá a despedir el año como se merece, sin restricciones por la pandemia. Regresan los cotillones, las barras libres y los chocolates con churros de toda la vida. A pesar de que esta vez no habrá fiesta en la plaza Mayor, sí están previstas numerosas privadas para celebrar la llegada de 2023, con precios similares a los de antes de la pandemia a pesar de la inflación. "Poco a poco, llegan las reservas. Esperamos completar aforo", coinciden los hosteleros. Para el público más joven, algunas de las salas más emblemáticas, como La Buena Vida, Albéniz o Bossanova Acapulco, ofrecerán fiestas con barra libre y sesión DJ por un precio que oscila entre los 50 y 70 euros. Pensando en un perfil más "maduro" y con un coste mayor, el Bellavista o el Llagar de Castiello ofrecen cenas, espectáculos y música también con bebida incluida a partir de los 150 euros. Sin olvidar los bares de Cimadevilla, Fomento y otras zonas, que también abrirán sus puertas para aquellos que prefieran decantarse por un plan más económico, similar al de un fin de semana más convencional.

La Buena Vida, junto a Poniente, se convertirá en Londres con una fiesta temática. "La acogida está siendo aceptable. La idea es recibir a 300 personas", desgrana Cindia Peralta, quien explica que han mantenido los precios: "En noviembre costaba 65 euros y ahora en diciembre sube a 75". El Tarantino, en la calle Rodríguez San Pedro, ofrece por 50 euros barra libre de primeras marcas, música y guardarropa. "El aforo será para 200 personas, con media etiqueta. Ya hemos vendido la mitad y poco a poco la gente se anima. Es un precio asequible y esperamos llenar", confía su gerente, Álex López.

Otros establecimientos hosteleros ofrecen la opción de cena y cotillón. Un "clásico" cada Nochevieja es el Bellavista, del Grupo Gavia. "Tenemos una clientela fiel que repite cada año. Ahora que ya no hay restricciones por la pandemia, hemos notado que la gente tiene ganas de celebrar y volver a la normalidad", explica el encargado de sala, Gabriel Viqueira. Esperan contar con unos 200 clientes a los que le servirán un menú de postín. Y, después del banquete, uvas y cotillón hasta las cinco de la mañana. El precio por persona es de 150 euros, churros con chocolate incluidos. Es una propuesta similar, al mismo precio, a la del Café Dindurra. Eso sí, con un menú diferente. Y, en lugar de DJ, el emblemático establecimiento de Begoña ofrecerá música en directo a cargo del grupo "Mbolados". En este caso, existe la opción de acudir por 60 euros.

Otro clásico es el Llagar de Castiello. Años atrás, únicamente organizaba cotillón. Ahora ha optado por ofrecer una cena previa en busca de un público "más adulto". La barra libre se prolongará hasta las seis de la mañana a un precio de 223 euros con cena incluida (reducido a 198 antes del 18 de diciembre o a 90 para el acceso únicamente al tramo final). "Ofrecemos un show completo con pianista, acróbatas, violinista, DJ, barra libre...", enumera Jade Khalili, gerente del local. La entrada incluye transporte desde el centro de Gijón y chocolate con churros: "Muchos han llamado para preguntar. Esperamos contar con 100 comensales y un total de 300 asistentes a la fiesta".

Para aquellos que prefieran una alternativa más económica, la mayoría de los establecimientos de ocio nocturno de Cimadevilla y Fomento abrirán sus puertas de forma gratuita. Esperan aprovechar la falta de celebración en la plaza Mayor, una opción por la que se decantaba un importante número de gijoneses antes del covid. Este cotillón al aire libre no se celebrará tras un entuerto entre los establecimientos organizadores (La Botica Indiana, el Hotel Asturias y el restaurante La Galana) y la empresa municipal Divertia. Los hosteleros manifestaron que querían mantener esta iniciativa y criticaron que "el Ayuntamiento no ha mostrado ningún interés" por su celebración. Y añadieron que, otros años, era el propio Consistorio el que se ponía en contacto con ellos para gestionar los permisos y trámites correspondientes. Por su parte, la gerente de Divertia, Lara Martínez, respondió que no había habido "ninguna solicitud de permisos" ni de "reunión alguna para tratar sobre el tema". "Habrá campanadas y todos los establecimientos hosteleros de la ciudad abiertos", remató Martínez.