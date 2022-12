Foro exigirá más dinero para el colegio de Nuevo Roces y el consultorio de La Camocha

El colegio de Nuevo Roces y el consultorio de Vega–La Camocha son, a juicio de Foro, dos proyectos "olvidados" en la propuesta de presupuestos regionales para el año que viene. Por eso, el partido tratará de revertirlo con una proposición en el Pleno y con sendas enmiendas parciales a las cuentas en la Junta. El edil Jesús Martínez Salvador y el diputado Adrián Pumares se dieron ayer cita con José Miguel Bernardo, líder vecinal de Nuevo Roces, y con Silvia Mier, vicepresidenta en La Camocha, para reprochar el "preocupante retraso" de ambos proyectos, envueltos en unas licitaciones que se llevan postergando "sin explicación" durante meses.

Explicó Martínez Salvador que su partido preguntó por el consultorio de La Camocha en septiembre de 2021y que se le trasladó que se estaba ya tramitando el proyecto. Exacto mismo punto en el que se encuentra ahora a causa de, según Mier, un proceso de licitación "inexplicable" y con "trabas" a las empresas. Mier sí celebra que esta misma semana el arquitecto que aspira a redactar el proyecto ha logrado que validen "por fin" su solvencia técnica, por lo que la adjudicación podría demorarse solo unas semanas más. Foro, con estas estimaciones, pedirá que la obra se agilice para licitarla en el primer trimestre del año. Y para eso "hay que aumentar notablemente" su actual partida presupuestaria de 160.000 euros.

Sobre el colegio, hay asignados 450.000 euros. "Puede parecer mucho, pero es una obra que nadie saber por qué no se ha licitado ya y que cuesta 9,2 millones. No hay interés", reprocha Bernardo. Pumares, por su parte, invita ahora a otros partidos de oposición a sumarse a sus enmiendas.

La carrera electoral

El regreso de Carmen Moriyón a la política local como candidata a la alcaldía, cada vez más cerca, no preocupa en exceso ni al edil ni al diputado foristas. "La duda es si Foro va a ganar en Gijón con mayoría simple o absoluta", aseguró Pumares. Martínez Salvador, flamante presidente local –y que perdería su puesto como cabeza de lista en caso de que Moriyón confirme su paso adelante–, aseguró ser "el primero que anima" a la política a "dar el paso para presentarse a las elecciones y recuperar la alcaldía de Gijón". "Estoy convencido de que si da el paso, volverá a ser alcaldesa. Pero eso no quiere decir que sea la única opción y, se elija la que se elija, tendremos un resultado excepcional", afirmó. "Todos sabemos que Carmen medita bien las cosas y no da ningún paso sin tenerlo todo bien claro", completó Pumares.