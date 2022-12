"El inicio de las videollamadas entre presos en Asturias y sus abogados es inminente"

A punto de cumplir tres años como decano del Colegio de la Abogacía, Benigno Villarejo Alonso (Gijón, 1962) sigue volcado en la transformación tecnológica, en comunicación con el Ministerio de Justicia desde sus responsabilidades en el Consejo General de Abogacía Española, para afrontar todos los nuevos retos que están por venir. Dice que son muchos e inminentes.

–La entrada en vigor de la conocida como "ley del solo sí es sí" ha provocado una revisión de decenas de sentencias. ¿Qué impacto ha tenido para la Abogacía?

–No se nota excesivamente porque tampoco son tantas las sentencias a revisar. Lo que más quiero destacar es que los profesionales de la abogacía tenemos una obligación profesional que va más allá de la pura legalidad. Es también deontológicamente exigible para los abogados defender de la mejor manera posible a nuestros clientes. Y un cliente no deja de serlo porque haya sido condenado. Y cuando surge una norma que, por aplicación más favorable, le puede beneficiar en un tema de revisión, evidentemente, nuestra obligación es hacerlo. Llama la atención que desde determinadas autoridades se hayan lanzado críticas no solo a los jueces sino a la abogacía.

–¿Por qué?

–La abogacía tiene un deber ético que cumplir. Nadie se pregunta si un médico tiene que atender a un terrorista que ha resultado herido con su propia bomba. O si un conductor en una alcoholemia mata a cuatro y él resulta herido, nadie pregunta si el médico debe atenderle o no. En nuestro caso se discute la obligación moral. Nosotros solo buscamos aplicar la ley como mejor le pueda convenir a nuestro cliente, porque es su derecho. A veces, nos toca defender al violador o al asesino y otras, a la víctima. Y esta labor va al margen de la moralidad que cada uno tenga de las situaciones. Es decir, en turno de oficio no podemos decir ni tenemos objeción de conciencia, pero sí en asuntos particulares.

–Habla del turno de oficio. Recientemente, se reestructuró el sistema de guardias. ¿Cómo está funcionando?

–En lo que se refiere a la asistencia letrada a detenidos, existía un problema, porque no siempre se seguían claramente los criterios de asignación de letrado y, a veces, en el juzgado, si el letrado no atendía, llamaba a otro de otra guardia distinta. Se producían ciertas disfunciones y creemos que la centralita de guardias que hemos implantado está produciendo esa ventaja. Esto ha mejorado la situación, aunque somos conscientes de que en los primeros meses costó adaptarse y desde la Junta de Gobierno del Colegio seguimos tratando de facilitar las cosas a los compañeros. Y luego, con el turno de oficio, hay otro aspecto destacable.

–¿Cuál?

–El que tiene que ver con las retribuciones. Hubo un parón en los pagos al crearse la delegación de comisión. Se han podido resolver muchos más expedientes y eso ha provocado que los pagos que debía hacer la Consejería han sido mucho mayores de los inicialmente previstos. Eso agotó la dotación presupuestaria y se encontraron con que no se podía pagar. Desde el Colegio, instamos a una modificación presupuestaria para conseguir que se pagase lo que estaba pendiente, que fueron los meses de julio a septiembre. Eso ya se ha abonado. Y ahora han actualizado las cuantías, adecuándolas a la revisión al alza del sueldo de los funcionarios, que es el baremo que tenemos establecido. En total, el monto es un 3,5 por ciento.

–Acaba de asumir una nueva responsabilidad dentro del Consejo General de la Abogacía Española para mejoras tecnológicas. ¿En qué consiste?

–Formo parte de la comisión de Innovación Tecnológica y estamos presentes en la implantación de todas las herramientas judiciales. Con la nueva ley de eficiencia digital, son muchas las novedades, sobre todo, un criterio nuevo, que es la orientación al dato. Ya no es solo tramitar procesos sino extraer elementos de juicio de esos procesos para definir políticas. Por ejemplo, crear un juzgado en una ciudad, aunque por población o tamaño sea imposible, pero que por análisis de orientación al dato permiten decidir qué hace falta. Con todo esto, desde el Consejo no impulsamos herramientas, sino aquellas que se van a implantar procurar que sean las más accesibles y de fácil uso para los profesionales de la abogacía.

–¿Antes no funcionaba así?

–Antes, el Ministerio implantaba, por ejemplo, el Lexnet y, al día siguiente, nos la ponía en circulación. ¿Tenía problemas? Pues nos aguantábamos. ¿Tenía dificultades? Nos aguantábamos. Ahora no. Ahora hay un grupo dedicado a Lexnet en el cual estamos revisando y trabajando las funcionalidades que tiene para lograr mejoras. Ahora, el tema estrella es la plataforma de concursal, que prevé una serie de ficheros automatizados, de tal forma que solo podrás comunicarte con el Juzgado de lo Mercantil a través de ellos. Se acaba el papel. Y desde la Abogacía estamos tratando de ayudar en la revisión y validación de esa plataforma, que entra en vigor el 1 de enero y necesitamos que esté lo mejor posible.

–¿Se están dando pasos reales en la transformación digital?

–Tengo claro que la dirección general de Transformación Digital del Ministerio está trabajando mucho y bien. Y, sobre todo, algo que no ocurría antes, con una colaboración leal con la abogacía. Nos llaman para todo, nos piden opinión. Y, en lo que se refiere a herramientas tecnológicas, estamos participando.

–¿Hay más herramientas?

–Hay muchos acrónimos. Acceda Justicia, para obtención y reenvío de copias. Estamos también con el Escritorio Virtual de Interacción Digital, que sería bueno que el Principado implantase ya en todos los órganos judiciales. El Visor de Expedientes Horus, la textualización de vistas... Hay unas cuantas más, como el proyecto de Oficina de Justicia en Municipio.

–¿En qué consiste?

–Va a permitir que, en aquellos núcleos poblacionales, especialmente rurales, donde la persona tenga dificultades para desplazarse a Oviedo o a Gijón, pueda acudir a ese juzgado de paz, donde tendrá una herramienta tecnológica para conectarse con el Letrado de la Administración de Justicia para hacer el trámite. Es el último proyecto en el que estoy trabajando con el Ministerio.

–Otra medida para facilitar el trabajo de los abogados es la implantación del sistema de videollamadas con el Centro Penitenciario de Asturias para evitar desplazamientos para hablar con presos. ¿En qué punto está?

–Está muy avanzado, es inminente. En los primeros meses del año empezaremos. Está el paraguas del Consejo de la Abogacía que desarrolla el convenio con Instituciones Penitenciarias. Me consta que por parte de la dirección de Villabona hay una predisposición absoluta.

–Hace unos meses, el Colegio anunció que se personaría como acusación popular contra un cliente que agredió presuntamente a su abogado. ¿Son habituales esas situaciones?

–Nuestra actitud como Colegio es, ante una situación así, dar amparo y ofrecer colaboración a los abogados. Pero también ejercitar una acción que mande un mensaje a la sociedad de que los abogados somos profesionales que no debemos estar sometidos ni a insultos, ni a agresiones verbales ni físicas, ni a coacciones. Tenemos casos de insultos, faltas de respeto y desconfianza, pero no agresiones.

–¿Siguen dando pasos en materia de formación a colegiados?

–Es un tema que nos importa muchísimo. Intentamos dar la máxima posible, con los medios que tenemos. Y porque nuestra filosofía es que la formación sea lo más barato posible. Damos formación a razón de cinco euros la hora. Los recursos deben destinarse a esto, y gastaremos el esfuerzo y tiempo que haga falta en ello.

–¿Cómo ve la situación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue sin renovarse?

–Es una situación extraña. Cuando menos es chocante. Es increíble que no se cumpla la ley con algo que debe renovarse obligatoriamente, porque lo manda la Constitución. Y se está transmitiendo una imagen de arbitrariedad. Cuando me interesa me pongo a toda máquina a modificar el delito de malversación; pero cuando no tengo tanta prisa, voy tranquilamente.