La Navidad vive en Fontaciera

Comenzó como una broma entre vecinos, pero ahora no hay resquicio en el camín de L’Arquera, en Fontaciera, sin iluminar. Y no son unas luces cualquiera. Este barrio de la parroquia de La Pedrera se vuelca, un año más, para decorar sus viviendas con motivos navideños y así celebrar estas fechas con un mayor aliciente. Todo surgió a raíz de una propuesta en tono informal hace años y se ha convertido en un clásico para los residentes de esta zona. "Entre todos hay que iluminar y dar alegría al barrio", fue la conclusión extraída por el colectivo vecinal en su momento. La pandemia impulsó más aún esta iniciativa.

"Se han puesto todos las pilas", afirma René Fernández, uno de los vecinos que no ha dudado en incrementar los adornos respecto a Navidades precedentes. Fernández acumula "cinco o seis años" decorando su vivienda, si bien ha dado un paso más en esta época festiva para no quedar rezagado. "Antes poníamos solo luces solo dentro y ahora van todas fuera", explica este residente en Fontaciera, que ha sido uno de los últimos en instalar la decoración. "En una semana lo tuvimos listo", apunta.

René Fernández se felicita de que "la gente está muy animada" y valora la dedicación de los vecinos para sacar adelante esta actividad. A falta de iluminación por parte del Ayuntamiento, en este rincón de la zona rural del concejo se han buscado la vida. "Es todo iniciativa vecinal", pondera Fernández, que añade que "cada año vamos a más". "Esto refleja las ganas que tenemos aquí de disfrutar la Navidad", reivindica. Varios árboles y la fachada del hogar son los principales espacios engalanados para la ocasión, tras un proceso que "lleva mucho curro", como declara Yeray Díaz, que aprovecha sus descansos en el estudio para deleitarse con la decoración que preside la casa. "Roko" y "Kora", los perros de la familia, corretean mientras tanto de un lado a otro de la propiedad, que respira Navidad por los cuatro costados.

"Si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie", lamenta uno de los vecinos de Fontaciera

El matrimonio formado por José Herrera y Azuzena Arenas tampoco se ha quedado atrás a la hora de dar color a su vivienda. "José siempre fue muy aficionado", cuenta Arenas, para la que este repertorio de adornos supone un incentivo más para las visitas. "Hoy vinieron las nietas y les gustó mucho", sostiene. "Esto parecía una broma y ahora los vecinos lo toman como costumbre", señala Herrera, que ensalza que "da vidilla" a la zona del camín de L’Arquera, donde es complicado pasear sin verse cautivado por las luces que brillan en cada casa. Asimismo, el vecino subraya la relevancia de la idea para paliar la ausencia de decoración en la zona. "Si no lo hacemos nosotros particularmente no lo hace nadie", indica.

"A los niños les presta", destaca José Herrera, que confiesa que la animación festiva no está reñida con la cautela en cuanto al gasto energético. Como no podía ser de otra manera, "las luces se encienden cuando cae la noche y se apagan durante el día", argumenta el residente en La Pedrera, que alaba la evolución que ha experimentado la parroquia gracias a la implicación vecinal. "Antes se adornaba el árbol de Navidad y mira ahora", manifiesta. Además, augura que la iniciativa no parará en años venideros. "Cada vez se animan más casas", vaticina.

Apenas empezó el mes de diciembre, María José Bardio se puso manos a la obra para engalanar diversas parcelas de su casa, así como los árboles que ocupan el jardín o las propias fachadas de la construcción. Incluso se sirve de un proyector para amenizar, más si cabe, la escena. Hasta una "Mamá Noel" se abre paso. "Llevo años poniéndolo todo fuera para que lo vea todo el mundo", remarca Bardio, que incide en que ideas de este tipo "dan alegría" a la zona. "Nos juntamos los vecinos y hablamos sobre poner luces", proclama la vecina del Camín de L’Arquera, una ruta por la que la oscuridad no se atreve a merodear.

Bardio menciona el efecto dominó que provocó el surgimiento de la idea. "Nos fuimos avisando unos a otros", argumenta, si bien matiza que no todos los vecinos han depositado los mismos esfuerzos en ataviar sus hogares con motivos navideños. "Cada uno pone las cosas a su gusto y según lo que puede", admite. Sin embargo, la vecina recalca que el progreso en la iluminación del barrio es imparable. "Cada Navidad ponemos más adornos", asegura María José Bardio, que dejará hasta bien entrado el mes de enero su dispositivo decorativo. La razón es simple. La instalación no se hace por arte de magia y hay que aprovechar el mayor tiempo posible el sacrificio realizado. "Hay que dejarlo varias semanas porque da mucho trabajo", justifica.

La decoración de Bardio es una de las más llamativas de la zona, como confirman los propios residentes. "En la casa de María José no hay hueco para más luces", bromea Azuzena Arenas, para la que esta iluminación es un ingrediente más para disfrutar de las fiestas en Fontaciera, un zona que, por la propia determinación de sus residentes, se ha transformado en un oasis navideño en el entorno rural de Gijón. Un atractivo que va a más cada año.