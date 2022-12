La madre de Olivia era consciente del crimen y no se intentó suicidar, indican médicas de Jove

La psiquiatra que atendió en el Hospital de Jove a Noemí Martínez después de que presuntamente asesinara a su hija de seis años, Olivia García Martínez, el pasado mes de octubre, y la médica que le dio el alta en el centro sanitario gijonés, prestaron declaración ayer ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón que la mujer era consciente de lo que había hecho, que esa era su intención y que no aparentaba arrepentimiento. Eso explicaron tras sus declaraciones dos de los abogados a los que el padre encargó ejercer la acusación: Daniel Labrador y Julio Diéguez. La acusación también va a citar a declarar al médico que asistió a la supuesta asesina cuando ingresó en el centro sanitario gijonés.

Tras las declaraciones de ayer de las dos facultativas, Labrador explicó que las mismas "cuando la valoran tanto el médico como la psiquiatra, es consciente de que ha matado a su hija, no muestra signos de arrepentimiento, su estado es normal y básicamente distante y frío al respecto de los hechos". Por su parte, la abogada defensora de la investigada declinó efectuar comentario alguno.

La madre había sido trasladada hasta el hospital de Jove a las tres de la madrugada del lunes 31 de octubre, después de que la Policía acudiera a su domicilio de la avenida de Gaspar García Laviana alertada por un familiar. La niña ya llevaba muerta desde el sábado, estimándose la hora de la fallecimiento entre las diez y las doce de la noche de ese día. La mujer había matado a la niña suministrándole una dosis letal de medicamentos. Ella también había consumido medicación, pero en dosis bajas. En Jove le dieron el alta a las diez y media de la mañana y una hora después la mujer fue detenida formalmente, tras haber pasado la noche en el Hospital custodiada por la Policía.

Las facultativas que declararon ayer atendieron a la supuesta asesina entre las nueve y las diez de la mañana del día 31. La psiquiatra que la valoró y la médica que le dio el alta en Jove ratificaron ayer ante la magistrada lo que ya dijeron a la Policía, declaraciones "muy reveladoras, que confirman las intenciones de suministrar las pastillas a la niña con intención de matarla", considerando los letrados de la acusación que estas declaraciones, en especial la de la psiquiatra, son muy importantes para la investigación de lo sucedido. La declaración de la médica que le dio el alta apenas duró 15 minutos, mientras que la de la psiquiatra se prolongó alrededor de media hora.

Los abogados de la acusación particular puntualizaron que las facultativas que ayer declararon no escucharon la frase textual "conmigo o con nadie", si bien figura en la instrucción de la causa. Pero sí indicaron que la investigada les hizo manifestaciones en ese mismo sentido. "Realizó comentarios parecidos; que le suministró pastillas porque no quería que estuviese con su padre", destacaron.

Por eso, Labrador insistió en que, con las declaraciones de ayer, "se confirman las intenciones, que efectivamente tiene conocimiento". "Es bastante relevante el hecho de que lo confirme, porque hasta la fecha ella no ha hecho ninguna declaración; son manifestaciones que hace a terceros y que ponen de relieve las intenciones y lo que lo causó y el conocimiento que tenía. Entonces, resulta muy relevante", destacó. El letrado agregó que las médicas manifestaron que la evolución física de la madre de la niña estaba bien "y no precisó nada para su sostenimiento vital". "Es decir, en ningún momento se temió por que hubiera riesgo para su vida", remató.

Los abogados de la acusación consideran que las declaraciones de las facultativas descartan que la madre se hubiera intentado suicidar tras haber acabado con la vida de su hija, dado que de haber sido así "indudablemente, si hubiera intentado suicidarse, la hubieran dejado ingresada en psiquiatría, y la doctora que la atendió consideró que no se daba el protocolo necesario para ello, porque no había síntomas de que hubiera un motivo para poder temer por su vida", señala Julio Diéguez. Los síntomas que presentaba la madre por la ingesta de pastillas "son propios de una dosis diaria que pudiera tomar". "No presentaba ningún síntoma que pudiera alertar por su riesgo de vida, en ningún momento desde su ingreso. Y de hecho no precisó de ningún soporte vital ni nada", agregó Labrador.

Además de la declaración del médico de guardia que atendió a Noemí Martínez en el hospital de Jove cuando ingresó, también están pendientes las declaraciones ante la jueza de los policías que han intervenido en el caso. La instrucción también está pendiente de la aportación del informe que elabora el Instituto de Toxicología sobre la dosis y cantidad de fármacos absorbidos por el cuerpo de la pequeña y que la acusación espera que se haga "con la máxima precisión, que es lo que buscamos, precisión", siendo conscientes de que eso lleva su tiempo, al igual que la elaboración del informe de la autopsia por parte del Instituto Anatómico Forense de Oviedo. También está pendiente una prueba de ADN de la supuesta asesina, para la que la acusación prevé pedir prisión permanente revisable cuando concluya la instrucción del caso.