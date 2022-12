Un ramo tricolor para Alfonso Camín

"Hay que recordar la figura de Alfonso Camín por su militancia en la verdad y en el bien común". Son palabras de la alcaldesa, Ana González, una de las asistentes al acto que impulsó ayer el Ateneo Republicano para conmemorar los cuarenta años del fallecimiento del "poeta de Asturias". El tributo incluyó una ofrenda floral en el cementerio de Porceyo, donde descansan los restos del gijonés, nacido en el barrio de Roces en 1890. La regidora reivindicó las "enseñanzas vitales, políticas e históricas" que dejó como legado Camín, del que ponderó el valor de su poesía desde las temáticas que abordaba, al margen de su maestría poética.

González, que incidió en la "larga y dificultosa vida" que tuvo Camín, ensalzó la utilización de la poesía como "instrumento de denuncia social y reafirmación de sus ideas" que pregonaba el autor gijonés. Asimismo, la regidora enlazó la celebración del 40.º aniversario de la muerte del poeta con la relevancia de la Ley de Memoria Democrática, que "mejora a la primera que se hizo".

Alejandro Villa, presidente del Ateneo Republicano, destacó que el poeta "reúne en su persona memoria democrática" y recitó dos estrofas de su obra, que arrancaron los aplausos de los presentes. "Camín tuvo que escapar de Asturias porque si no, probablemente, habría sido fusilado", sostuvo Villa, una de voces más sonoras a la hora de enaltecer la trascendencia histórica del "poeta de Asturias".

Por su parte, Encarnación Vicente, viceconsejera de Justicia, mostró su agradecimiento al Ateneo Republicano por "mantener vivo el recuerdo de muchas personas que se comprometieron y lucharon por los valores de la democracia". Vicente elogió "el valor literario, el talento y la pasión" desplegados por Camín a lo largo de su vida. "Estamos para hacer justicia y para achicar el espacio al olvido y a la intolerancia", aseveró la viceconsejera, que remarcó la necesidad de ser consciente de la historia. "Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son los pilares del Derecho Humanitario Internacional que nos guían", indicó.

El escritor lavianés Albino Suárez, uno de los grandes estudiosos de la producción del poeta, clausuró el acto con un emotivo recuerdo hacia Camín y lamentó que a nivel local no se reivindique, con mayor ahínco, su figura. "Me duele Gijón", espetó Suárez, que declaró que "Asturias debería tener en cada plaza, en cada camino y en cada rincón a Alfonso". El lavianés no desaprovechó la presencia institucional en el cementerio de Porceyo para solicitar la instauración de "un busto o un monumento" dedicado a Camín en la ciudad. Como cada 12 de diciembre, el Ateneo Republicano reflejó su admiración por uno de los autores más prolíficos de la escena asturiana, una persona que "vivió un viaje muy largo, desde Roces a Porceyo", como afirmó Ana González, que también rindió su particular homenaje al escritor con la lectura de un poema.