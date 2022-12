Aurelio Martín, ante su adiós como líder municipal de IU: "Hay que reinventar la política"

"Por respeto" a quienes le eligieron "para esta responsabilidad", Aurelio Martín aprovechará la asamblea de mañana de Izquierda Unida para compartir con la militancia la decisión sobre su futuro político. Pero, aunque las palabras aún tardarán unas horas en salir de su boca, las pistas sobre su renuncia a volver a ser el cabeza de lista en las próximas municipales, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, se colaron ayer con fuerza en el acto de presentación de un documento de balance, con tintes de despedida, sobre las acciones de este mandato municipal que se cierra. Un período durante el que el único edil de IU en la Corporación ha tenido un protagonismo especial al frente de las áreas de Movilidad y Medio Ambiente, dentro del gobierno compartido con el PSOE.

Demasiado, reconoció el propio edil al criticar una generalizada tendencia al hiperliderazgo político de la que no se excluyó. "Los próximos liderazgos deben ser más corales y menos personalistas. Hay que acabar con esos hiperliderazgos que son malos para hacer crecer y cambiar las organizaciones políticas. En nuestro caso, en un IU, casi sin contestación, he sido la persona visible que parecía que todo lo hacía y decidía, cuando hay muchos y buenos cuadros", explicó.

Al margen del repaso a lo hecho, Martín, concejal desde 2015 tras ser diputado autonómico y consejero en el Gobierno del Principado, lanzó varios mensajes de futuro sobre la necesidad de cambiar dinámicas para frenar el deterioro que de la política genera "el ruido, las descalificaciones, la falta de propuestas... lo que conlleva el deterioro de las instituciones". Y abogó por "darle la vuelta como a un calcetín" al funcionamiento de las administraciones para hacerlas más operativas de cara al ciudadano.

El más nítido de los mensajes fue de apoyo al proyecto que lidera Yolanda Díaz a nivel nacional. "Sí, es intencionado", ironizó el edil de la elección del lema "Nos gusta Gijón, nos gusta sumar" como título de una publicación de 16 páginas que resume las acciones de gobierno en las que IU se ve reflejado y donde la foto de la actual ministra de Trabajo es la única de un político que se puede ver en todo el documento. "El trabajo de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo recupera derechos laborales y mejora la calidad del empleo", se puede leer junto a la imagen.

"El futuro está en esto, en un nuevo espacio político desde el que generar una profunda transformación de las ciudades y del país. La izquierda debe avanzar en nuevas formaciones que superen a IU y Podemos, que ya están en una fase de cierto agotamiento", explicó el edil acompañando esta reflexión de un calendario temporal que no es precisamente de corto plazo: "Porque se trata de un proyecto de largo aliento que va más allá de la tómbola de propuestas inconexas y sin financiación que se nos van a ofrecer en las elecciones. Hay que reinventar la política y eso no se hace en unas elecciones donde actuamos como vendelavadoras".

Para el edil, "sumar" es un verbo a conjugar en futuro, pero que también tiene un pasado que reivindicar en Gijón. "Sumar define este mandato. Primero sumamos a dos fuerzas que se pusieron de acuerdo para impulsar un gobierno de cambio que sacara a la ciudad de la inacción de ocho años de gobiernos de la derecha y luego, ante la llegada de la pandemia, sumamos voluntades sociales, políticas y ciudadanas para organizar la resistencia", explicó el edil.

Esa es su visión de lo hecho. Lo que toca hacer ahora también lo tiene claro Martín: "Se necesita una nueva cultura política, nuevas formaciones políticas, nuevos protagonismos políticos... hay que reinventar la política". Y la izquierda tiene que liderar ese cambio porque "en un escenario de deterioro democrático quien más pierde es la izquierda, que es quien asume esos valores". ¿Y donde está esos nuevos protagonistas que den el relevo a Martín? "Los que estén dentro de la organización (por IU) y los que haya que buscar fuera", concretó el edil sin dar nombres. Aunque el mas repetido es el de Ana Castaño, actual coordinadora de IU y concejala junto al propio Martín en el anterior mandato.

Martín verbalizará mañana una decisión, quiso dejar claro, tomada hace tiempo y al margen de las coyunturas políticas actuales. Aunque reconoció que las dudas surgieron tras conocerse que la actual alcaldesa, la socialista Ana González, no iba a repetir. Un dato. Esta primera despedida de Martín se hizo en el mismo salón de recepciones del Ayuntamiento donde González anunció su adiós.

"No es un elemento menor que quien lidera un gobierno que yo defiendo con unas políticas que yo defiendo no vaya a concurrir a las elecciones. Esa fue la única novedad en mi reflexión", indicó. Un gobierno que, para el edil de IU, "ha sentado las bases para no anclarnos en el siglo pasado y ha construido un Gijón con más empleo, más solidario, que no deja a nadie atrás, comprometido con el feminismo y los jóvenes y que lucha contra la emergencia climática".