El Ayuntamiento lleva al Juzgado al Puerto por la concesión de la varada de Fomento a la Federación de Vela

El proyecto para convertir el testero del espigón central de Fomento en un centro de actividades náuticas va a quedar pendiente de los tribunales después de que el Patronato Deportivo Municipal haya decidido presentar un recurso contencioso–administrativo contra la decisión de la Autoridad Portuaria de Gijón de adjudicar en concesión durante dos décadas 3.163 metros cuadrados a la Federación de Vela del Principado. El concejal de Deportes, José Ramón Tuero, anunció ayer la decisión de recurrir tras haber recibido este lunes la notificación del Puerto de la desestimación de las alegaciones que se habían formulado para que esa zona –que incluye la actual varada y parte de la explanada colindante– se adjudicara al proyecto presentado por el Patronato y el Club de Regatas en vez de a la Federación, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El Patronato tiene dos meses para presentar el contencioso, a contar desde el lunes.

El Puerto adjudicó el 29 de julio la concesión a la Federación al dar una mayor puntuación a su oferta económica. El Patronato alegó que la oferta federativa debía de haber sido excluida del concurso al considerar que estaba condicionada, ya que al tiempo de presentarla solicitó una reducción del 30% de la tasa de ocupación y a la exención de la tasa de actividad. Aunque, sobre el papel, la oferta económica de la Federación era más elevada, con esas bonificaciones pagará menos que lo que ofertó el Patronato, que también tenía derecho a las bonificaciones, pero no las pidió, explicó ayer el edil.

"La propuesta de la Federación debería de haber quedado excluida porque estaba condicionada", recalcó Tuero. El Puerto no lo vio así y el pasado 23 de noviembre rechazaba los argumentos municipales, al considerar que la oferta de la Federación no estaba condicionada y se limitaba a incluir una solicitud de las bonificaciones y exenciones de tasas, sobre cuya concesión la Autoridad Portuaria decidiría en un expediente posterior y distinto. Tuero considera que ese planteamiento no responde a las alegaciones que presentaron y recuerda que el Puerto ya viene concediendo año tras año esas reducciones de tasas a la Federación de Vela en el espacio de la varada que venían ocupando con anterioridad mediante autorizaciones a más corto plazo.

Tuero señaló que, con el recurso, "estamos defendiendo los derechos de esta ciudad" ya que la varada es "clave para las actividades náuticas". E insistió en comparar el proyecto con el golf. "Puede ser considerado no accesible para mucha gente y esta ciudad fue pionera en su impulso con dos campos municipales y muchísimos abonados", dijo. Y añadió que "siguiendo en ese modelo queríamos hacerlo también en la vela y otros deportes náuticos".

Tuero destacó que había negociado con la propia Federación y con el Club de Regatas para montar una empresa mixta público–privada, con mayoría municipal. Sin embargo, el edil acusó a la Federación de "no jugar limpio". "Jugaba a dos bandas", indicó, debido a que, según el edil, pudo conocer de primera mano la oferta que iba a presentar el Patronato junto con el Club de Regatas, dando a entender que al mismo tiempo la Federación estaba preparando una oferta propia con la que acabó presentándose, abandonando el proyecto conjunto entre el Patronato, el Club de Regatas y la propia Federación el día antes de la presentación de ofertas. Luego, la Federación "presentó un proyecto de 180 páginas" tras haber roto el día anterior con el Patronato y el Club de Regatas, proyecto del que "jamás nos dijeron nada", añadió el edil. Además de acusar a la Federación de no jugar limpio, agregó que "entendemos que la Autoridad Portuaria entra en ese juego" al dar por buena la oferta "condicionada" de la Federación.

"Robar la cartera"

Respecto a la mano que ahora le ha tendido el presidente de la Federación de Vela, Marcelo Villanueva, Tuero señaló que "lo hace después de haberme robado la cartera". El edil también expresó sus dudas respecto a que la Federación vaya a cumplir con la inversión de 400.000 euros que comprometió para la varada y con las actividades y cursos que propuso en su oferta.

Marcelo Villanueva negó las acusaciones de no haber jugado limpio, señalando que Tuero sólo le hizo una presentación del proyecto, pero "sin las cifras" y que desde 2021 ya habían informado al concejal de que tenían un proyecto y "que el Patronato sólo trabajara en la configuración de la forma jurídica para unir a las instituciones". El presidente de la Federación de Vela reiteró que no va a acometer inversiones en la varada hasta que se solvente cualquier recurso judicial, recurso que por otro lado calificó de "temeridad" y que atribuyó a la defensa de "intereses privados", en vez de públicos, por parte del Ayuntamiento.