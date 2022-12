Góspel por partida triple en el Jovellanos: así serán las actuaciones de música negra en Navidad

La tradición de cerrar con música góspel el año en Gijón se remonta ya a hace más de dos décadas. Solo el ciclo de Madrid, que ya lleva casi treinta años, supera el que se realiza con una gran acogida en el teatro Jovellanos. ¿El secreto? "El góspel es música muy emotiva, capaz de tocarte las 88 teclas del corazón como si fuera un piano", comenta Luis Manjarrés, productor del ciclo que, desde el viernes y hasta el domingo, ofrecerá tres funciones de música espiritual negra en el Jovellanos. "El góspel es como ‘The Rolling Stones’, casi un género en sí mismo, para gente entre los 8 y 80 años", subraya.

Bajo el título "Grandes del góspel" se presenta esta propuesta musical. Se programa en Navidad por un motivo claro. "Es pura lógica de mercado que se haga en Navidad, en principios las giras era casi sin criterio, y ahora se hacen en Navidad ahora, porque es un público muy familiar el que lo disfruta. La Navidad le viene muy bien al góspel en toda Europa", confiesa Manjarrés.

Todas las funciones serán a las 20.30 horas en el Jovellanos. La primera este viernes, con "The Black Heritage Choir", con una selección de cantantes de "Mississippi Mass Choir", que celebra el 50.º aniversario del disco "Amazing Grace". "Es góspel tradicional, de la edad de oro. Se rinde tributo al disco más vendido de la historia del góspel, que al mismo tiempo es el más vendido de Aretha Franklin. Será un concierto maravilloso, en la onda más tradicional", relata el responsable de este ciclo.

Para el sábado será el turno de "Harlem Gospel Choir", con With a special tribute to Nina Simone". Se trata de una formación conocido por cantar canciones icónicas del góspel, pero también por interpretar la música de artistas negros mundialmente famosos que aprendieron su arte en las iglesias negras. "Es una variedad distinta, mucho más contemporánea, hasta físicamente es mucho más distinto, porque cuenta con gente más joven en general", apunta Manjarrés sobre esta propuesta, que durante la gira europea de invierno que están realizando han dedicado un espacio especial para interpretar hits de Nina Simone, que se unen junto a su programa de góspel tradicional y contemporáneo."

El cierre al ciclo lo pondrá "Bridget Bazile Stars of Gospel" el domingo, con "Back to the roots", y bajo la dirección de Vincent Balse, director musical y pianista, que ha actuado con el "Fine Arts Quartet", el maestro Rostropovich y con Winton Marsalis. "Es góspel en estado puro, con una estética, un mensaje de esperanza y una experiencia comunitaria", explica el productor que trae a estas tres compañías a Gijón.

Aunque es un ciclo habitual en estas fechas en Gijón, Manjarrés anima a descubrirlo a aquellos que aún no se han pasado por el Jovellanos: "Al góspel le pasa como aquel enfermo de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo. En realidad todos escuchamos góspel aunque no hayamos ido nunca a un concierto, pero merece la pena mucho verlo en directo".

El buen ritmo de venta de entradas provoca que algunos espectáculos, como el del segundo día, esté cerca del lleno, con apenas medio centenar de entradas por vender. El público, de ámbito familiar, permite que poco a poco los jóvenes vayan introduciéndose entre los seguidores del góspel. "Las cosas, como todo, van a su ritmo. Al final gran parte del público es el que va al teatro habitualmente. No tenemos que obsesionarnos con que los jóvenes vienen o no, al final todo es un proceso, y como la lectura y otras propuestas culturales, acaban acercándose a ellas en algún momento", detalla Manjarrés.